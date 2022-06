Onde assistir Eslovênia x Suécia e horário ao vivo da Liga das Nações

Pela primeira rodada do grupo quatro na Liga B, as seleções de Eslovênia e Suécia se enfrentam pela Liga das Nações nesta quinta-feira, 2 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Stozice, em Ljubljana. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Eslovênia x Suécia ao vivo.

Onde assistir Eslovênia x Suécia hoje?

O jogo entre Eslovênia e Suécia hoje vai passar ao vivo no Star +, serviço de streaming, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV, o confronto da Liga das Nações nesta quinta-feira será exibido apenas de maneira online para os assinantes do serviço de streaming Star +.

A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou na plataforma para celular, tablet, smart TV ou até pelo computador. Para tornar-se membro, o torcedor deve pagar uma mensalidade por mês.

Informações de Eslovênia x Suécia hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Stozice, em Ljubljana, na Eslovênia

Arbitragem: Ruddy Buquet (França)

Onde assistir: Star +

Como estão Eslovênia e Suécia na Liga das Nações?

O desempenho da Eslovênia na Liga das Nações do ano passado foi impecável. Com catorze pontos, a seleção terminou em primeiro lugar no seu grupo e conquistou o acesso para a Liga B, a segunda mais importante na competição da UEFA. Por isso, no jogo desta quinta-feira, promete dar o seu melhor para garantir os três pontos.

Do outro lado, a Suécia não teve a mesma sorte que o seu rival do jogo de hoje, já que foi rebaixada da Liga A para a segunda divisão do torneio internacional da UEFA. Agora, sem um dos seus principais jogadores, Ibrahimovic, a equipe sueca terá de suar a camisa para voltar até a elite da competição.

Escalação da Eslovênia: Oblak; Bijol, Brekalo, Mevlja; Sikosek, Kurtic, Cerin, Stojanovic; Zajc, Lovric e Sporar. Técnico: Matjaz Kek

Escalação da Suécia: Olsen; Krafth, Milosevic, Nilsson, Augustinsson; Karlstrom, Claesson, Olsson, Forsberg; Kulusevsku e Isak. Técnico: Jan Andersson

Último jogo Eslovênia x Suécia

A última vez que as equipes de Eslovênia e Suécia se enfrentaram aconteceu em 30 de maio de 2016, em partida válida como amistoso internacional, disputado como forma de preparação para a Eurocopa.

Como resultado, as seleções ficaram no empate sem gols dentro de campo. Em 2008, entretanto, a Suécia levou a melhor por 1 x 0, com gol de Linderoth, em 26 de maio também como jogo amistoso.

