Onde assistir jogo da Ferroviária x Santos ao vivo na Copinha – 14/01

Quem vencer o jogo desta sexta-feira está classificado para as oitavas de final

Buscando a classificação para as oitavas da Copinha, as equipes de Ferroviária e Santos entram em campo nesta sexta-feira, 14/01, a partir das 19h30 (horário de Brasília), pela terceira fase jogando na Arena Fonte Luminosa. Saiba onde assistir ao jogo do Santos hoje na Copinha ao vivo pela TV e online.

Onde assistir jogo do Santos ao vivo hoje na Copinha: O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, cidade de Araraquara

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Jogando em casa no grupo 8, a Ferroviária tropeçou na última rodada contra o próprio Santos, terminou em segundo lugar mas avançou para a segunda fase. Daí, venceu o Nova Iguaçu nos pênaltis por 5 a 3 fora de casa. Agora, o elenco tem a oportunidade de se garantir mais uma vez com a força da torcida, garantindo toda a força necessária para dar o troco no clube santista.

Enquanto isso, o Santos foi quem garantiu a liderança no grupo 8 da Copinha. Na segunda fase, venceu o Chapadinha por 3 a 0 para carimbar o seu passaporte até a rodada de hoje. Dessa maneira, sem desfalques em seu plantel de jogadores, o Peixe promete colocar em campo os melhores jogadores, incluindo Rwan e Wesley.

Escalações de Ferroviária x Santos hoje:

Provável Ferroviária: Benassi; Vinicius Oliveira, Welton, Maranini, Victor Hugo; Malheiro, Xavier, Ian Luccas; Pedro Acácio, Jhoninha, Luan

Provável Santos: Diógenes; Sandro Perpétuo, Derick, Jair, Lucas Pires; Jhonathan, João Victor, Ed Carlos, Wesley; Lucas Barbosa, Rwan

Relembre como foi a última partida entre os dois times.

Quando vai ser a final da Copa São Paulo?

A final vai acontecer em 25 de janeiro, terça-feira, com os finalistas em campo, com o horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol. O local da partida também é outra questão a ser escolhida pela organização do evento, já que o Pacaembu, casa que recebe a maioria das finais, passa por reformas neste momento.

