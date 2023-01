Onde assistir Ferroviário x Barbalha ao vivo no Cearense 2023 hoje - 16/01

Para fechar a primeira rodada do Campeonato Cearense, as equipes de Ferroviário x Barbalha se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com transmissão ao vivo e de graça, descubra onde assistira o jogo de hoje.

Transmissão jogo do Ferroviário x Barbalha hoje ao vivo

O jogo do Ferroviário x Barbalha hoje às 20h vai passar no Youtube da FCF. A partida entre as equipes nesta segunda-feira vai ser transmitida ao vivo e de graça pelo canal da Federação Cearense de Futebol.

O torcedor pode assistir de qualquer lugar do Brasil. É só sintonizar acessar a plataforma de vídeos no site ou pelo aplicativo no celular, tablet e smartv, procurar pelo canal da FCF e escolher o jogo.

A partida não tem transmissão em nenhuma emissora de televisão.

Para quem mora nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a partida vai ser transmitida a partir das 19h, horário local.

O árbitro do jogo entre Ferroviário x Barbalha nesta segunda-feira vai ser Luciano Miranda. Os assistentes vão ser Eleutério Felipe Marques Junior e Yuri Rodrigues Cunha. O reserva vai ser Leandro Martins Marques.

A Federação Cearense de Futebol divulgou a escala de arbitragem para a primeira rodada no site oficial.

Como funciona o Campeonato Cearense?

O Campeonato Cearense de 2023 é disputado em quatro fases: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a grande final na temporada.

A competição também realiza o quadrangular do rebaixamento após a primeira fase para definir quem vai para a segunda divisão do Cearense.

A primeira fase apresenta dez equipes divididas em dois grupos de cinco. Elas só podem enfrentar os times do outro grupo entre cinco rodadas em pontos corridos. Em cada grupo, os líderes avançam direto para a semifinal enquanto o segundo e terceiro vão para as quartas de final.

Nas quartas de final os jogos acontecem em ida e volta. O chaveamento será da seguinte maneira: 3ª colocado grupo A x 2º colocado grupo A versus 3º lugar grupo B x 2º lugar grupo B.

O mesmo acontece na semifinal, mas com os líderes. Depois, os vencedores vão para a final também em ida e volta.

