Onde assistir Figueirense x Marcílio Dias ao vivo e horário hoje (10/02)

A partida entre Figueirense e Marcílio Dias será realizada na noite desta quinta-feira (10/02), a partir das 20h (Horário de Brasília), no Orlando Scarpelli pela sexta rodada da primeira fase no Campeonato Catarinense. Por isso, confira onde assistir Figueirense x Marcílio Dias hoje.

Onde assistir Figueirense x Marcílio Dias

A TV NSports (Pay-per-view), com transmissão para todo o país através de assinatura, vai passar o jogo do Figueirense e Marcílio Dias nesta quinta ao vivo às oito da noite.

O serviço está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos. A plataforma pode ser comprada no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

FICHA TÉCNICA

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Diego Da Costa

Local: Estádio Orlando Scarpelli

TV: Sem transmissão

Online: TV NSports

Escalação do Figueirense e Marcílio Dias

FIGUEIRENSE:

O elenco do Figueirense não vence por três rodadas seguidas no Campeonato Catarinense, o que preocupa torcedores e até mesmo a diretoria do clube. Por isso, mesmo com desfalques importantes como Vinicius e Clayton, deve contar com os principais atletas titulares hoje. Na tabela, está em nono com 5 pontos.

Escalação do Figueirense: Rodolfo Castro; Muriel, Luis Fernando, Maurício, Zé Mario; Uesley, Oberdan, Jhon Cley; Luizinho, Andrew, Gustavo Henrique

MARCÍLIO DIAS:

Em lado completamente oposto, o Marcílio aparece em sexto lugar da tabela com 8 pontos, isto é, aparece em três rodadas seguidas sem perder um duelo na competição estadual. Dessa maneira, ganha a vantagem para si e sobe na classificação se garantir os três pontos hoje.

Escalação do Marcílio Dias: Renan; Victor Guilherme, Murilo Henrique, Edimar, Rômulo; Moisés, Julinho, Douglas Packer; Kleninsson, Zé Vitor, Augusto

Jogos do Campeonato Catarinense 2022

Doze equipes disputam em pontos corridos as doze rodadas do Campeonato Catarinense. Os oito primeiros times avançam para as semifinais, enquanto os dois último são rebaixados.

1 Hercílio Luz – 14 pontos

2 Camboriú – 13 pontos

3 Brusque – 11 pontos

4 Concórdia – 11 pontos

5 Chapecoense – 9 pontos

6 Marcílio Dias – 8 pontos

7 Próspera – 6 pontos

8 Avaí – 5 pontos

9 Figueirense – 5 pontos

10 Joinville – 5 pontos

11 Barra– 4 pontos

12 Juventus – 2 pontos

Veja como foi o último jogo do Figueirense x Marcílio Dias.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI