Onde assistir Flamengo x Esmac hoje pela Supercopa Feminina – 06/02

Pela primeira fase da Supercopa do Brasil Feminina, as equipes de Flamengo e Esmac se enfrentam neste domingo, 06/02, com a bola rolando a partir das 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. Com transmissão ao vivo, confira os horários do jogo do Flamengo ao vivo hoje na Supercopa Feminina e onde assistir.

Onde assistir Flamengo hoje na Supercopa

O jogo da Supercopa do Brasil Feminina, com início às dez e meia da manhã, vai passar na Globo, pelo canal aberto, e também no SporTV 3, disponível na TV fechada, para todo o país somente para assinantes, assim como no Premiere. Na TV aberta, pela Rede Globo, o jogo vai passar nos estados de Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazônas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Distrito Federal.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

TV: Globo e SporTV 3

LiveStream: Premiere

O torneio feminino acontece no formato mata-mata, ou seja, cada equipe se enfrenta apenas um vez e o vencedor avança para a próxima fase em busca do tão sonhado troféu da temporada. Primeiro acontecem as quartas, depois as semis e por fim a final. Esta é a primeira competição oficial do futebol feminino na temporada de 2022.

A equipe vencedora do confronto de hoje vai enfrentar o Grêmio na semifinal. Ao todo, oito clubes femininos disputam a Supercopa: Corinthians, Cruzeiro, Esmac, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Real Brasília.

Escalações de Flamengo x Esmac

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto do torneio feminino.

Escalação do jogo do Flamengo hoje: Kaká; Cida, Stella, Núbia; Buzzini, Kaylane, Machado, Pimentinha, Sorriso; Maria Pimenta, Darlene

Escalação do jogo do Esmac hoje:

Programação da Globo hoje

Confira toda a programação da Rede Globo neste domingo e saiba quando vai começar o futebol ao vivo não perder nenhum lance. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Santa Missa

06:10 Programação local

06:40 Pequenas Empresas & Grande Negócios

07:15 Globo Rural

08:35 Esporte Espetacular

10:20 Futebol

12:30 Temperatura Máxima – O Mistério Do Relógio Na Parede

14:25 The Voice +

15:55 The Masked Singer Brasil

17:30 Domingão com Huck

20:30Fantástico

23:10 BBB 22

23:35 Domingo Maior – Sequestro Do Ônibus 657

01:05 Olimpíadas de Inverno

Leia também:

Olimpíadas de Inverno 2022: onde assistir e programação