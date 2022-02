Pela quarta rodada do Campeonato Carioca, equipes se enfrentam neste domingo

Onde assistir jogo do Flamengo x Fluminense hoje na TV ao vivo – 06/02

A Record TV vai transmitir o clássico entre Flamengo e Fluminense neste domingo, 06/02, pela quarta rodada do Campeonato Carioca a partir das 16h (horário de Brasília). O confronto tem início após o Cine Mais, acontecendo no Estádio da Cidadania. Confira como e onde assistir ao jogo do Flamengo e Fluminense hoje a seguir.

Qual canal vai transmitir o jogo do Flamengo e Fluminense hoje

O jogo do Flamengo e Fluminense vai passar no canal Record, na TV aberta, além do pay-per-view TV Cariocão Play, com o horário a partir das quatro da tarde.

A Record transmite o duelo com Lucas Pereira e comentários de Athirson em transmissões para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Os canais Casimiro, Ronaldo TV e Flow Sport Club, disponíveis na Twitch, vão transmitir de graça pela internet hoje. Basta acessar o site da plataforma (www.twitch.com), procurar pelos canais e acompanhar de perto os lances.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Record TV

LiveStream do jogo do Flamengo hoje ao vivo: TV Cariocão Play e Twitch

Escalação Flamengo e Fluminense

Ramon é o único jogador do Fla que está do departamento médico neste momento. Diego Alves, o goleiro, também permanece fora.

Para o Flu, os jogadores Luan Freitas e John Kennedy estão lesionados.

Escalação do Flamengo no jogo de hoje: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz, Cleiton, Renê; Thiago Maia, Gomes, Vitinho; Marinho, Pedro

Escalação da Fluminense no jogo de hoje: Marcos Felipe (Fábio); Nino, David Braz, Felipe Melo; Samuel Xavier, André, Yago, Cris Silva; Luiz Henrique, William Bigode, Fred

Depois de vencer o Boavista na última quarta-feira, o Flamengo volta ao jogo de hoje neste domingo em seu primeiro clássico na temporada. Sob o comando do técnico Paulo Sousa, o elenco deve estar completo já que quer se manter em primeiro lugar no Campeonato Carioca. Até o momento, tem 7 pontos com duas vitórias e um empate.

Enquanto isso, o Fluminense também vem de vitória depois de superar o Audax na última rodada durante a semana. Com o resultado, o time aparece em em terceiro lugar com 6 pontos, isto é, tem duas vitórias e uma derrota na competição carioca enquanto busca alcançar a classificação até as semis.

Relembre o último jogo entre Flamengo x Fluminense.

