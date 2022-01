Onde assistir jogo do Floresta x Flamengo hoje na Copinha – 08/01

O confronto entre Floresta e Flamengo vai esquentar o grupo 29 na Copinha com a bola rolando neste sábado, 08/01, a partir das 19h (horário de Brasília), pela segunda rodada na Arena Barueri. Com transmissão do jogo do Flamengo hoje ao vivo, saiba onde assistir a Copinha pela TV e online.

Onde assistir ao jogo do Flamengo hoje na Copinha: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo neste sábado.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, cidade de Barueri

Árbitro: Matheus Delgado

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Como estão as equipes na Copinha 2022?

O Floresta estreou com derrota para o Oeste na última quarta-feira, em partida válida pela primeira rodada do grupo 29 na Copinha. Por isso, se quiser continuar vivo na busca por uma vaga até a próxima fase, precisa garantir o resultado positivo neste sábado, mesmo parecendo impossível. Por fim, está em terceiro lugar sem pontos.

Enquanto isso, o Flamengo se mantém em primeiro lugar com 3 pontos depois de marcar uma goleada com dez gols em cima do Forte Rio Bananal, time do Espírito Santo. Dessa maneira, o Rubro-Negro está apenas um passo de consagrar-se como o primeiro classificado até a segunda fase no grupo da Copinha, prestes a buscar mais um título.

Escalações de Floresta e Flamengo:

Floresta: Cauã; Lázaro, Léo, Emanuel, Davi Castro; Dudu, Douglas, Athyrson, Iarley; Rodrigo, Samuel

Flamengo: Bruno; Wesley, Kayque Soares, Cleiton, Igor Jesus; Marcos Paulo, Werton, Kayde David, Matheus França; Ryan Luka, André

