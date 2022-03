Onde assistir Fortaleza x Náutico ao vivo, horário e escalações (26/03)

Em partida única, as equipes se enfrentam neste sábado, 26 de março, pela semifinal da Copa do Nordeste

Pela semifinal da Copa do Nordeste, Fortaleza e Náutico se enfrentam neste sábado, a partir das 17h45 (horário de Brasília), na Arena Castelão, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Quem vencer está classificado para a grande final da temporada. Confira a transmissão e onde assistir Fortaleza x Náutico.

Nas quartas, o Fortaleza venceu o Atlético de Alagoinhas, enquanto o Náutico superou o Botafogo da Paraíba.

Onde assistir Fortaleza x Náutico

O jogo entre Fortaleza e Náutico hoje vai passar no SBT, ESPN, Star +, Tik Tok e Nordeste FC, a partir das 17h45, no horário de Brasília.

A emissora do SBT, disponível pelo canal principal e suas afiliadas, vai transmitir ao vivo e de graça a partida deste sábado para todos os estados do Nordeste. Outra opção, entretanto, é o canal ESPN, presente somente em operadoras de TV por assinatura.

Além disso, outra opção gratuita é o aplicativo do Tik Tok, disponível para Android e iOS. O streaming Star + (www.starplus.com), da Disney, também dispõe da transmissão.

Por fim, a a plataforma do Nordeste FC está disponível para assinatura no site oficial (www.nordestefc.com.br) e aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

A arbitragem vai ser de Denis da Silva Ribeiro Serafim.

+Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2022?

Escalação do jogo do Fortaleza e Náutico

Provável Escalação Fortaleza hoje: Max, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima, Juninho Capixaba, Moisés e Renato Kayzer.

Provável Escalação Náutico hoje: Lucas Perri, Hereda, Wellington, Carlão, Júnior Tavares, Wagninho, Eduardo, Jean Carlos, Leandro, Léo Passos e Ewandro.

O time do Fortaleza lutou para estar presente na semifinal da Copa do Nordeste hoje. Na primeira fase, o elenco terminou em primeiro lugar no grupo A com 16 pontos, ou seja, venceu quatro partidas e empatou também quatro, sem perder nenhuma vez. Depois, nas quartas, venceu por goleada o Atlético de Alagoinhas, preparando-se para entrar com todo o vapor no jogo de hoje com confiança.

Enquanto isso, o Náutico garantiu-se com vitória em cima do Botafogo da Paraíba nos pênaltis pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Timbu, na fase de grupos, marcou 14 pontos em terceiro lugar no grupo B contabilizando quatro vitórias, três empates e uma derrota somente. Por isso, mesmo jogando fora de casa, promete colocar em campo os melhores jogadores e levar para casa a classificação histórica até a final.

Fortaleza x Náutico último jogo

O último jogo entre Fortaleza e Náutico aconteceu em 12 de fevereiro de 2022, pela primeira fase da Copa do Nordeste na atual temporada.

Por 2 x 2, as equipes ficaram na igualdade, com gols marcados de Jean Carlos e Eduardo Teixeira para o Náutico e Yago Pikachu para o Fortaleza.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os dois times.

Aproveite e siga o DCI para saber todas as informações sobre esportes.