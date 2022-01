Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam neste domingo

Onde assistir Fortaleza x Sousa e horário da Copa do Nordeste – 30/01

Em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste na fase de grupos, as equipes de Fortaleza e Sousa se enfrentam neste domingo, 30/01, com a bola rolando às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Fortaleza x Sousa hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Fortaleza x Sousa hoje

O pay-per-view do Nordeste FC vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo às 18h. O serviço está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS pelos valores de R$23,90 mensal, ou R$59,90 pela temporada completa da Lampions League.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Nordeste FC através do site (www.nordestefc.com.br) ou aplicativo

O Fortaleza entra em campo pela primeira vez em 2022 neste domingo. Em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, o time do Ceará espera fazer bonito para conseguir os três pontos e, dessa maneira, subir no grupo A pela classificação em busca da segunda fase.

Enquanto isso, o Sousa venceu o CSA pela primeira rodada da Copa do Nordeste no domingo passado jogando em casa. Agora, entra em campo neste domingo contra um bom adversário para quem sabe assim terminar a rodada em primeiro lugar na tabela. Agora, aparece em segundo lugar com 3 pontos.

Provável escalação de Fortaleza x Sousa

Com contratações e renovações de contratos, as equipes entram em campo neste domingo com toda a confiança necessária para garantir os três pontos na competição.

Para o Fortaleza, o jogador Silvio Romero ainda não está disponível. Já para o Sousa, nenhum desfalque.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas, Lucas Crispim; Romarinho, Robson

Sousa: Ricardo; Iranilson, Weder, Marcelo Duarte, Vinicius Paiva; Doda, Romeu, Juninho Paraíba, Esquerdinha, Deivide; Jó Boy

