Onde assistir França x Costa do Marfim ao vivo e horário hoje (25/03)

França e Costa do Marfim se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 17h15, em amistoso internacional jogando no Stade Vélodrome, em Marseille, no sul da França. A seguir, confira todos os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo França x Costa do Marfim ao vivo.

A seleção da França já está classificada para a Copa do Mundo, enquanto os adversários não se classificaram para a fase final.

Onde assistir França x Costa do Marfim

O jogo entre França e Costa do Marfim hoje vai passar no TNT e Estádio TNT, a partir das 17h15, no horário de Brasília para todo o Brasil.

O canal da TNT está disponível apenas em operadoras por assinatura. Enquanto isso, o streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo.

O serviço está disponível por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria da plataforma com operadoras possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação de França x Costa do Marfim

A Seleção da França já está classificada para a Copa do Mundo do Catar e, por isso, disputa apenas amistosos até novembro, a data oficial do Mundial. Com alguns dos principais jogadores como Mbappé, o golerio Lloris e Griezmann, o time de Deschamps entra em campo hoje para testar o elenco.

Provável França: Lloris, Koundé, Varane, Lucas Hernandez, Theo Hernandez; Tchouaméni, Pogba, Rabiot, Mbappé, Griezmann e Giroud

Enquanto isso, a equipe da Costa do Marfim não conseguiu a classificação para a fase final nas Eliminatórias da África e, por isso, não tem mais compromissos durante o ano com a seleção a não ser em amistosos. Por isso, o grupo entra em campo nesta sexta-feira com jogo marcado diante da atual campeã do mundo no futebol para testar o seu elenco.

Provável Costa do Marfim: Sangaré, Bally, Aurier, Deli, Konan, Ibrahim, Seri, Kessié, Pépé, Gradel e Haller

Quem já está classificado para a Copa do Mundo 2022?

Já estão classificadas para a Copa do Mundo as seleções do Catar, Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Irã e Coréia do Sul.

Trinta e duas seleções vão disputar a Copa do Catar em novembro. Com as quinze já classificadas, ainda faltam dezessete equipes em busca do tão sonhado baile de futebol ao fim do ano.

