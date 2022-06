Onde assistir França x Croácia ao vivo, horário e escalação hoje

Tem jogão na Liga das Nações hoje! A bola vai rolar entre as seleções da França e Croácia nesta segunda-feira, 13 de junho, pela quarta rodada da Liga A no grupo 1, a partir das 15h45 (horário de Brasília). O palco do embate será o Stade de France, em Saint-Denis, com transmissão ao vivo. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir França x Croácia ao vivo hoje.

Onde assistir França x Croácia hoje?

Procurando saber onde assistir França x Croácia hoje? O torcedor deve sintonizar o canal SporTV para curtir as emoções do confronto na Liga das Nações durante a segunda-feira. A emissora está disponível em todo o Brasil através das operadoras de TV por assinatura. É necessário obtê-lo em sua programação.

Se preferir, pode assistir também pelo Globo Play, através da plataforma para celular, tablet, computador e também na smart TV ao vivo.

Informações do jogo do França x Croácia hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Stade de France em Saint-Denis, na França

Arbitragem: Orel Grinfeeld

Onde assistir: SporTV

França busca primeira vitória na Liga das Nações

Para a surpresa dos torcedores, a França ainda não venceu nesta edição da Liga das Nações. Ocupando a lanterna do grupo um com apenas 2 pontos, coleciona dois empates, contra a própria Croácia e Áustria, e uma derrota para a Dinamarca. Por isso, espera conquistar a sua primeira vitória hoje.

Kanté é o desfalque dos franceses.

Escalação da França: Maignan; Koundé, Konaté, Kimpembe; Clauss, Guendouzi, Rabiot, Digne; Griezmann, Mbappé e Nkunku. Técnico: Didier Deschamps

Croácia quer a liderança

A Croácia, por outro lado, apresenta um desempenho regular na competição da UEFA. Em terceiro lugar no grupo com 4 pontos, venceu uma partida contra a Dinamarca e empatou as outras duas. Por isso, espera pontuar novamente na reedição da final da Copa de 2018, quando perdeu o título para os franceses.

Gvardiol não está disponível para esta segunda-feira.

Escalação da Croácia: Livakovic; Stanisic, Erlic, Sutalo, Sosa; Brozovic, Kovacic, Pasalic, Modric; Brekalo e Budimir. Técnico: Zlatko Dalic

Palpites França x Croácia

A atual campeã do mundo tem decepcionado os torcedores este ano. Em último no grupo, ainda não venceu e, no cenário do jogo de hoje, também não tem o favoritismo ao seu lado.

Isso significa que, entre as duas seleções, o confronto promete ser muito equilibrado. O empate, novamente, pode ser o placar final com um ponto aos dois times.

Na última partida entre as seleções, elas ficaram no empate por 1 x 1, diferente da final da Copa de 2018 quando a França levou a melhor.