Sul-Americana: onde assistir General Caballero x Independiente e horário

O jogo de hoje na Sul-Americana vale a liderança do grupo G para o Independiente. Nesta terça-feira, o time argentino enfrenta o General Caballero, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada jogando no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir General Caballero x Independiente ao vivo.

Onde assistir General Caballero x Independiente?

O jogo entre General Caballero e Independiente hoje será transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, direto de Assunção, no Paraguai.

O canal da Conmebol detém os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana, ou seja, é o grande responsável por transmitir todos os jogos da rodada. Para sintonizar, você deve ser assinante do canal através da Sky, Claro ou Direc TV GO.

Se preferir, pode também assistir online nos aplicativos Sky Play, NOW e DirecTV GO.

Data: 03/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir: Conmebol TV

Provável escalação de General Caballero x Independiente:

Escalação de General Caballero: Alfonso; Duarte González, Lezcano, Vergara, Bustos; Aranda, Rodríguez, Hauche, Fernández; Salcedo e Acuña Giménez. Técnico: Luciano Theiler.

Escalação de Independiente: Sosa; Asis, Rodríguez, Insaurralde, Barreto; Blanco, Togni, Romero, Soñora, Pozzo; Benegas. Técnico: Eduardo Domínguez.

General Caballero e Independiente

Lanterna do grupo com apenas um ponto, o General Caballero tem chances mínimas de carimbar o seu passaporte até as oitavas de final. Mesmo assim, o elenco paraguaio promete fazer o possível e o impossível para seguir até as últimas rodadas com expectativa. Até aqui na competição o time marcou um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o Independiente é o favorito no jogo desta terça. Além disso, o seu objetivo para ganhar o confronto é que pode assumir a liderança do grupo mesmo que provisoriamente. Porém, isso só vai acontecer se os argentinos ganharem o jogo e o Ceará tropeçar na rodada. Além disso, o Independiente precisa descontar a diferença do saldo de gols que é de dois.

Confira como foi o último jogo dos times na Sul-Americana.