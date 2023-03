Onde assistir Geórgia x Noruega hoje ao vivo nas Eliminatórias - 28/03

Pela segunda rodada do grupo A nas Eliminatórias da Eurocopa, o duelo entre Geórgia x Noruega será realizado nesta terça-feira, às 13h (Horário de Brasília), na Adjarabet Arena. Ambas as seleções buscam a primeira vitória na competição.

Também estão no grupo A as seleções de Espanha, Escócia e Chipre.

Assistir Geórgia x Noruega hoje ao vivo

O canal ESPN 4 e a plataforma de streaming Star Plus vão transmitir o jogo da Geórgia x Noruega hoje ao vivo para todos os estados do Brasil.

Sem transmissão na TV aberta, o canal da ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Sintonize o televisor na emissora e torça por sua equipe favorita na disputa das qualificatórias europeias.

Outra opção é assistir no Star Plus, serviço de streaming da Disney. O produto está disponível no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv, além do site através do navegador pelo laptop.

TV fechada: ESPN

ESPN TV aberta : sem transmissão

: sem transmissão Online: Star +

Haaland vai jogar hoje?

A estrela norueguesa Erling Haaland está fora das Eliminatórias da Euro em março porque se recupera de uma lesão no adutor. O jogador do Manchester City deixou o campo mais cedo no confronto contra o Burnley, na Copa da Inglaterra, mesmo após marcar três gols.

Haaland foi cortado da Seleção da Noruega por não ter tempo suficiente para se recuperar. Strand Larsen e Sorloth são os substitutos do craque.

Geórgia: Giorgi Loria; Saba Sazonov, Mamuka, Dvali; Gocholeishvilli, Aburjania, Gagnidze, Tsitaishvili, Lobjanidze; Davit Volvok e Giorgi Chakvetadze.

Noruega: Nyland; Meling, Oestigaard, Strandberg, Pedersen; Berge, Berg, Odegaard; Aursnes, Elyounoussi e Sorloth.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Herrelandslaget (@herrelandslaget)

Quantas vezes a Noruega jogou na Eurocopa?

A Noruega disputou apenas uma edição da Eurocopa em toda a história do futebol. De 1960 até 1996, a seleção nórdica não conquistou a classificação, enquanto em 2000 garantiu a vaga, mas foi eliminada na primeira fase.

Desde então, os noruegueses não conseguem ficar com a vaga da competição. No ano passado, a Noruega chegou até a repescagem, mas perdeu para a Sérvia na prorrogação durante a semifinal.

Leia também: Quantos gols Erling Haaland tem na carreira?