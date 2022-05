Onde assistir Getafe x Betis ao vivo, horário e escalações hoje

Nesta segunda-feira, Getafe e Betis se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, na cidade de Getafe, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol na reta final da temporada. Saiba onde assistir Getafe x Betis hoje ao vivo.

Onde assistir Getafe x Betis ao vivo hoje

O jogo entre Getafe x Betis hoje vai ser transmitido ao vivo na ESPN 4 e Star+, a partir das 16h, no horário de Brasília.

A emissora transmite para todos os estados do Brasil o jogo desta segunda-feira no Campeonato Espanhol, com transmissão do canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Para quem não tem a TV paga, pode optar em assistir online através do serviço de streaming, disponível na smart TV, celular, tablet e até mesmo o computador. Para conhecer os planos e valores, acesse o portal da plataforma (www.starplus.com) e confira.

Getafe x Betis

Data: 02/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Coliseum Alfonso Pérez, na cidade de Getafe

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Prováveis escalações

Escalação do Getafe: Soria; Dakonam, Yokuslu, Mitrovic, Mathías Olivera; Maksimovic, Rodríguez, Arambarri, Suárez; Mayoral e Unal. Técnico: Quique Flores

Escalação do Betis: Bravo; Bellerín, Pezzella, Victor Ruiz, Moreno; Canales, Rodríguez, William Carvalho, Fekir; Juanmi e Borja Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini

Getafe e Betis no Campeonato Espanhol

Antes de entrar em campo pela rodada do Campeonato Espanhol nesta segunda, o Getafe figura na 15ª posição com trinta e cinco pontos, ou seja, contabiliza o total de 8 vitórias, 11 empates e 14 derrotas nesta edição. O principal objetivo da equipe é escapar da degola e permanecer mais um ano na elite, já que não tem oportunidade de conquistar vagas em torneios internacionais.

Campeão da Copa do Rei, o Betis vem na 5ª posição com cinquenta e sete pontos, tendo 17 vitórias, 6 empates e 10 derrotas na temporada. Com quatro pontos a menos que o Atlético de Madrid, o grupo segue vivo na busca por uma vaga na Champions, precisando dos três pontos nesta segunda, torcendo também por tropeços do rival.

Últimos jogos de Getafe x Betis

Betis 2 x 0 Getafe (Campeonato Espanhol)

Betis 1 x 0 Getafe (Campeonato Espanhol)

Getafe 3 x 0 Betis (Campeonato Espanhol)

Confira no vídeo a seguir como foi o último vídeo entre os dois times.