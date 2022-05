Onde assistir Granada x Athletic Bilbao ao vivo, horário e escalações

Pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, Granada e Athletic Bilbao se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 15h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Nuevo Los Cármenes, na cidade de Granada. Confira a seguir onde assistir Granada x Athletic Bilbao ao vivo hoje.

Saiba onde assistir Granada x Athletic Bilbao ao vivo

O jogo entre Granada e Athletic Bilbao hoje será transmitido ao vivo no Star +, a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o confronto do Campeonato Espanhol nesta terça-feira só vai passar através da plataforma de streaming.

O Star + está disponível para assinatura pelo valor de R$32,90 ao mês, com um catálogo disponível de filmes, séries e muito esporte, incluindo os principais campeonatos de futebol internacional. Você pode curtir através do site, celular, smart TV e até pelo computador.

Informações do jogo Granada x Athletic Bilbao:

Data: 10/05/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, na cidade de Granada

Onde assistir: Star +

+ Mundial de Clubes 2023 adotará novo formato?

Granada e Athletic Bilbao no Campeonato Espanhol

O time do Granada conseguiu vencer o Mallorca no fim de semana depois de uma trajetória dolorosa no Campeonato Espanhol. Agora, jogando em casa com o apoio da torcida, o grupo busca os três pontos novamente para se afastar do fantasma do rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 34 pontos.

Do outro lado, o Athletic Bilbao vem em 8º lugar com 52 pontos, ou seja, ainda tem a oportunidade de disputar uma vaga em torneios internacionais como a Conference League e a Liga Europa. Porém, o clube deve vencer o jogo desta terça-feira e as próximas rodadas, além de torcer por tropeços de Betis, Real Sociedad e Villarreal.

Escalações de Granada x Athletic Bilbao:

Provável escalação de Granada: Luis Maximiano; Quini, Díaz, Duarte, Escudero; Machís, Milla, Petrovic, Collado; Antonio Puertas e Suárez. Técnico: Aitor Karanka

Provável escalação de Athletic Bilbao: Unai Simon; De Marcos, Yeray, Yuri, Martínez; Nico Williams, Dani García, Mikel Vesga, Muniain; Raúl Garcia e Williams. Técnico: Marcelino García

Retrospecto de Granada x Athletic Bilbao:

Athletic Bilbao 2 x 2 Granda (Campeonato Espanhol)

Athletic Bilbao 2 x 1 Granada (Campeonato Espanhol)

Granada 2 x 0 Athletic Bilbao (Campeonato Espanhol)

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.