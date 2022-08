Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje DE GRAÇA (27/08)

Pela quarta rodada do Campeonato Alemão, Hertha Berlin e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, 27 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Confira as informações de onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje a seguir no texto.

O Hertha busca a primeira vitória na temporada, ocupando a 16ª posição com 1 ponto. Já o Dortmund vem na 7ª posição com 6 pontos, tentando alcançar a liderança da tabela.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje

O jogo do Hertha Berlin e Borussia Dortmund hoje vai passar no OneFootball, a partir das 10h30 (Horário de Brasília).

Quer saber onde assistir ao jogo do futebol alemão de graça neste sábado? O aplicativo de streaming OneFootball é o grande responsável por transmitir todas as partidas do fim de semana de maneira gratuita. A plataforma está disponível tanto no aplicativo, através do celular, tablet e computador, assim como pelo navegador.

Para acompanhar pelo celular, é só baixar através da loja de aplicativos da App Store ou Google Play, buscar a Bundesliga e assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund. Pelo navegador, é só entrar no site www.onefootball.com, acessar o mosaico e curtir a partida.

Horário: 10h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje: OneFootball

Borussia Dortmund na Champions League

O Borussia Dortmund disputa, além da Copa da Alemanha e Campeonato Alemão, a Champions League. Na última quinta-feira, a UEFA determinou todos os oito grupos da competição, incluindo o elenco do Dortmund, por sorteio realizado na Turquia.

Por sorteio, foi definido que o Borussia Dortmund vai enfrentar o Manchester City, Sevilla e o FC Copenhagen no grupo G da competição. A primeira fase contará com seis rodadas, disputadas em pontos corridos. Cada vitória vale três pontos para o clube e o empate apenas um para os dois na partida.

A competição vai começar em 6 de setembro, enquanto o calendário ainda não foi divulgado.

GRUPO G

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

FC Copenhagen

Prováveis escalações de Hertha Berlin x Borussia Dortmund

Uremovic cumpre suspensão e por isso não está apto para jogar neste sábado. Enquanto isso, o Hertha continua sem Dong-jun Lee, Ngankam, Nsona e Scherhant por estarem lesionados.

Provável escalação do Hertha Berlin: Christensen; Kenny, Dardai, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Sunjic, Serdar; Lukebakio, Kanga e Ejuke.

Já para o técnico Edin Terzic, Haller continua fora por seu tratamento de saúde, enquanto Malen segue lesionado e em trabalho de recuperação no clube.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Wolf, Bellingham, Ozcan, Guerreiro; Adeyemi, Modeste e Reus.

Quais são os jogos de futebol hoje?

Além do confronto do Hertha Berlin e Borussia Dortmund, o torcedor também pode acompanhar diferentes partidas neste sábado, 27 de agosto de 2022. Uma programação está disponível para os apaixonados por futebol, começando pela manhã e seguindo até a noite.

Confira a seguir os principais confrontos de futebol neste sábado.

Brasileirão Série A

Goiás x Atlético GO – 16h30

Coritiba x Avaí – 16h30

Fluminense x Palmeiras – 19h

Ceará x Athletico PR – 21h

Brasileirão Série B

Guarani x Tombense – 11h

CRB x Criciúma – 16h

Operário x CSA – 19h

Brasileirão Série C

Paysandu x ABC – 17h

Mirassol x Botafogo SP – 19h

Brasileirão Série D

São Bernardo x Tocantinópolis – 16h

Pouso Alegre x ASA – 17h

Copa Paulista

Primavera SP x Rio Claro – 15h

Juventus SP x Oeste – 15h

São Caetano x Água Santa – 15h

EC São Bernardo x Portuguesa – 15h

Sertãozinho x Noroeste – 16h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Palmeiras – 14h

Campeonato Inglês

Southampton x Manchester United – 08h30

Brentford x Everton – 11h

Brighton x Leeds – 11h

Chelsea x Leicester – 11h

Liverpool x Bournemouth – 11h

Manchester City x Crystal Palace – 11h

Arsenal x Fulham – 13h

Campeonato Italiano

Cremonese x Torino – 13h30

Juventus x Roma – 13h30

Milan x Bologna – 15h45

Spezia x Sassuolo – 15h45

Campeonato Espanhol

Elche x Real Sociedad – 12h30

Rayo Vallecano x Mallorca – 14h30

Almería x Sevilla – 17h

Campeonato Francês

Auxerre x RC Strasbourg – 12h

Lens x Rennes – 16h

Leia também: Como ficaram os grupos da Liga Europa 2022/23 no sorteio da UEFA