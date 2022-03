Onde assistir Holanda x Alemanha e horário do amistoso (29/3)

Equipes já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar e disputam apenas amistoso

Nesta terça-feira, 29 de março, Holanda e Alemanha se enfrentam a partir das 15h45 (Horário de Brasília), em jogo amistoso internacional e preparatório para a Copa, na Amsterdam Arena. Confira a seguir os detalhes da transmissão e onde assistir Holanda x Alemanha.

As duas seleções já estão classificadas para disputar a Copa do Mundo da FIFA 2022.

Onde assistir Holanda x Alemanha

O jogo da Holanda e Alemanha hoje vai passar no Estádio TNT, a partir das 15h45, no horário de Brasília. O streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo. O serviço está disponível por R$19,90 ao mês.

A parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação da Holanda e Alemanha

Provável Escalação da Holanda: Flekken, De Ligt, Van Dijk, Aké, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Berghuis, Bergwijn e Memphis Depay

Provável Escalação da Alemanha: Ter Stegen, Kehrer, Tah, Scholotterbeck, Weigl, Draxler, Gundongan, Raum, Havertz, Werner e Musiala

O intuito do jogo desta terça-feira é apenas treinar o seu elenco para a Copa do Mundo de 2022, marcada para novembro, no Catar. Por isso, depois de superar a Dinamarca no fim de semana, a seleção da Holanda volta a jogar diante do time favorito do Mundial da FIFA, buscando escolher a formação ideal até o fim do ano.

Do outro lado, a Alemanha venceu Israel também no fim de semana por amistoso preparatório até a Copa do Mundo de novembro. O elenco alemão venceu a Copa de 2014, no Brasil, em cima da Argentina na grande final. Em 2018, entretanto, foi eliminada na fase de grupos e agora busca retomar o seu bom desempenho pelo título mundial.

