Onde assistir Independiente del Valle x Deportivo Táchira na TV (9/8)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde assistir Independiente del Valle x Deportivo Táchira, pela partida de volta nas quartas de final da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta terça, 9 de agosto, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Confiar todas as informações no texto a seguir.

No primeiro confronto, o Independiente ganhou por 1 x 0 e por isso só precisa de um empate para se classificar.

Onde assistir Independiente del Valle x Deportivo Táchira hoje

O jogo tem transmissão da Conmebol TV, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da Conmebol é o grande responsável por exibir as emoções da decisão nesta terça-feira, para todo o Brasil. No entanto, a emissora só está disponível entre as operadoras por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO.

Online, é possível assistir pelo celular, tablet ou computador no NOW, Sky Play ou no próprio DirecTV GO.

Informações do jogo do Independiente del Valle x Deportivo Táchira hoje:

Data: Terça, 09/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador

Onde assistir: Conmebol TV

Como foi o primeiro jogo das quartas da Sul-Americana?

Em jogo acirrado e com futebol de qualidade, foi o Independiente del Valle quem levou a melhor no primeiro confronto das quartas de final da Copa Sul-Americana em 2022.

Jogando em San Cristóbal, na Venezuela, o Deportivo Táchira entrou como favorito, mas não conseguiu pressionar os rivais. Isso porque logo aos 3 minutos Marco Antonio, do Independinete, abriu o placar.

O clube visitante aos 13 minutos perdeu um jogador por expulsão, Jaime. Mesmo em desvantagem, o elenco conseguiu garantir a vitória e sair na frente pelas quartas de final.

Lembrando que não tem gol fora de casa na Sul-Americana.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida ente os times.

Leia também: Sul-Americana tem gol qualificado? Veja a regra