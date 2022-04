Onde assistir Inter de Milão x Roma ao vivo? Horário e escalações (23/04)

Clássico italiano é válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano neste sábado

Tem clássico na programação deste sábado. A Inter de Milão recebe a Roma a partir das 13h (Horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Inter de Milão x Roma hoje.

A equipe da Inter vai buscar a vitória em qualquer custo neste sábado para retomar a liderança da competição, indo para 72 pontos, cotada como a grande favorita ao título. Do outro lado, os comandados de José Mourinho tem como principal objetivo permanecer na zona de classificação.

Onde assistir Inter de Milão x Roma ao vivo hoje?

O jogo da Inter de Milão e Roma hoje será transmitido no Star + (Streaming), a partir das 13h, no horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o streaming é a opção para assistir o Campeonato Italiano neste sábado. A plataforma, entretanto, só está disponível por assinatura.

O serviço de streaming Star + transmite a partida para todos os assinantes no Brasil, encontrado no site (www.starplus.com) por diferentes pacotes. A plataforma está disponível para computador, celular, tablet e até SmarTV.

Ficha técnica do jogo da Inter de Milão x Roma hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália,

Onde assistir: Star +

Escalação da Inter de Milão x Roma

Simone Inzaghi, comandante da Inter, ainda não pode contar com Vidal, lesionado.

Do outro lado, Mourinho sentirá a falta de Daniel Fuzato, expulso na última rodada.

Escalação da Inter de Milão:​ Handanovic, Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic, Perisic, Dumfries, Dzeko e Lautaro Martínez

Escalação da Roma: Rui Patrício, Mancini, Smalling, Ibañez, Cristante, Karsdorp, Sérgio Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryan e Abraham

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Inter de Milão e Roma

Ambas as equipes estão na primeira divisão do Campeonato Italiano na temporada 2022. A Inter chegou até as oitavas de final da Champions, mas a equipe foi eliminada pelo Liverpool. Agora, tem a oportunidade de buscar o título da Copa da Itália contra a Juventus.

Do outro lado, a Roma segue viva na Conference League depois de ganhar do Leicester nas quartas de final da temporada, pronto para jogar diante do Leicester.

Acompanhe o calendário de cada uma das equipes a seguir.

Inter de Milão:

Bologna x Inter de Milão – Quarta-feira, 27/04 às 15h15 (Campeonato Italiano)

Udinese x Inter de Milão – Domingo, 01/05 às 13h (Campeonato Italiano)

Roma:

Leicester x Roma – Quinta-feira, 28/04 às 16h (Conference League)

Roma x Bologna – Domingo, 01/05 às 15h45 (Campeonato Italiano)

