Onde assistir Irlanda x Bélgica ao vivo e horário do amistoso (26/03)

Irlanda e Bélgica se enfrentam neste sábado, a partir das 14h, em jogo de futebol amistoso, no Aviva Stadium, na cidade de Dublin, na Irlanda. A seguir os detalhes da transmissão e onde assistir Irlanda x Bélgica ao vivo.

A equipe da Bélgica já está classificada para disputar a Copa do Catar.

Onde assistir Irlanda x Bélgica

A partida entre Irlanda e Bélgica hoje vai passar no streaming Estádio TNT, a partir das 14h, pelo horário de Brasília para todo o Brasil.

A plataforma de streaming da Rede Turner transmite o confronto de maneira online pelo site (www.estadio.com) ou aplicativo. A exclusividade pertence para o canal da Turner, que é responsável por passar cada um dos jogos tanto na TV como pelo online.

O serviço está disponível por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria da plataforma com operadoras possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação de Irlanda e Bélgica

Provável Escalação Irlanda: Bazunu, Egan, Duffy, Coleman, Hendrick, McClean, Cullen, Doherty, Ogbene, Parrott e Robinson.

Provável Escalação Bélgica: Mignolet, Boyata, Theate, Denayer, Vanaken, Saelemaekers, Tielemans, Hazard, Origi, Doku e Trossard.

A seleção da Bélgica já carimbou o seu passaporte para o Mundial de Futebol da FIFA, marcada para novembro no Catar. Nas Eliminatórias, a equipe garantiu-se em primeiro lugar no grupo E com 20 pontos, tendo cinco de vantagem com o segundo colocado com seis vitórias e dois empates.

Enquanto isso, a Irlanda ficou longe das primeiras posições no grupo A e, por isso, não teve sequer a oportunidade de buscar uma vaga na Copa do Mundo da FIFA no Catar. Em terceiro lugar, somou apenas 9 pontos com duas vitórias, três empates e três derrotas também.

Quem está classificado para a Copa do Mundo de 2022?

As seleções do Catar, Brasil, Argentina, Irã, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai, Inglaterra e Alemanha já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Trinta e duas seleções vão disputar em novembro o Mundial da FIFA. Ainda faltam treze em busca do tão sonhado ingresso para disputar o Mundial.

