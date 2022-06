Onde assistir Irlanda x Ucrânia ao vivo e horário Liga das Nações (08/06)

Nesta quarta-feira, 8 de junho, as seleções de Irlanda e Ucrânia entram em campo pela primeira vez na Liga das Nações pela temporada, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Jogando no Aviva Stadium, em Dublin, descubra onde assistir Irlanda x Ucrânia ao vivo hoje.

Onde assistir Irlanda x Ucrânia ao vivo hoje?

O jogo entre Irlanda e Ucrânia hoje será transmitido ao vivo no canal ESPN 4 e Star +.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a ESPN vai transmitir as emoções do confronto na Liga das Nações para todos os estados do Brasil. O canal é responsável pelos direitos de transmissão com exclusividade.

Se preferir, pode assistir também no Star +, serviço de streaming, através da plataforma pelo celular, tablet, computadores e na smart TV.

Informações do jogo da Irlanda x Ucrânia ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Aviva Stadium, em Dublin

Arbitragem: Filip Glova

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Irlanda e Ucrânia na Liga das Nações

A equipe da Irlanda não fez a estreia que gostaria na Liga das Nações. Diante da Armênia, perdeu por um gol de diferença e garantiu a última posição, mas sem pontos na competição até aqui. Por isso, disposto a brigar pela vaga na elite da competição, promete suar a camisa para ter os três pontos.

Do outro lado, a Ucrânia decepcionou a nação após ser derrotado por País de Gales na repescagem final das Eliminatórias da Europa. Por isso, o elenco estreia pela primeira vez na Liga das Nações e, buscando retomar o seu bom desempenho dentro de campo, deve manter os principais atletas do plantel.

Escalação da Irlanda: Kelleher; Egan, Duffy, Collins; Coleman, Hendrick, Cullen, Stevens; Parrott, Robinson e Ogbene. Técnico: Stephen Kenny

Escalação da Ucrânia: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk e Tsygankov. Técnico: Oleksandr Petrakov

Palpites de Irlanda x Ucrânia

A Ucrânia perdeu a vaga na Copa do Mundo no Catar, mas vem embalada em bom desempenho e disposta a levar alegria ao público mesmo com o momento difícil do país. Já a Irlanda, por outro lado, estreou com derrota na competição da UEFA.

Por isso, os ucranianos possuem a vantagem no confronto desta quarta-feira, podendo garantir os três pontos em sua primeira participação até alcançar a liderança.