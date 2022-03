Itália x Macedônia do Norte: onde assistir ao vivo e horário hoje (24/03)

Itália e Macedônia do Norte se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 16h45, pela semifinal da Repescagem Europeia no Stadio Renzo Barbera, em Palermo. Quem vencer enfrenta o vencedor do duelo entre Portugal e Turquia. A seguir, confira os detalhes e onde assistir Itália x Macedônia do Norte.

Os dois times garantiram a vaga na repescagem após terminarem em segundo lugar nas Eliminatórias.

Onde assistir Itália x Macedônia do Norte

O jogo da Itália e Macedônia do Norte hoje vai passar no Space e Estádio TNT, a partir das 16h45, horário de Brasília, em todos os estados do Brasil.

O canal do Space está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, o streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo.

O serviço de streaming está disponível por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalações de Itália e Macedônia do Norte

Mesmo depois de vencer a Eurocopa, a Itália não conseguiu seguir com o bom ritmo pelas Eliminatórias e acabou garantindo-se em segundo lugar no grupo C, com 16 pontos tendo apenas dois a menos que a Suíça. Por isso, o elenco italiano promete dar o melhor de si nesta quinta-feira em busca da classificação, sendo o favorito. Ao todo, na competição, marcou quatro vitórias e quatro empates.

Provável Itália: Donnarumma, Emerson, Acerbi, Florenzi, Chiellini, Jorginho, Verratti, Barella, Insigne, Immobile e Berardi

Do outro lado, a Macedônia do Norte fez história ao classificar-se em segundo lugar no grupo J e, dessa maneira, chegar até a repescagem para o Mundial. Com 18 pontos, terminou com cinco triunfos em campo, três empates e apenas dois jogos perdidos. Por isso, espera contar com os melhores jogadores em busca da vaga na final.

Provável Macedônia do Norte: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski, Spirovski, Ademi, Bardhi, Churlinov, Ristovski e Trajkovski

Jogos da semifinal na Repescagem da Europa hoje

Quatro jogos acontecem pela semifinal nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo nesta quinta. A Polônia, entretanto, já está classificada após a exclusão da Rússia no torneio enquanto o duelo entre Escócia e Ucrânia foi remarcado.

País de Gales x Áustria – 16h45

Suécia x República Tcheca – 16h45

Itália x Macedônia do Norte – 16h45

Portugal x Turquia – 16h45

