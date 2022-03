Onde assistir Ituano x Água Santa ao vivo e horário hoje (28/03)

Em partida única, equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 28 de março, na semifinal do Troféu do Interior

Ituano e Água Santa se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, pela semifinal do Troféu do Interior em 2022. Com transmissão ao vivo, confira todos os detalhes de onde assistir Ituano x Água Santa.

O elenco do Água Santa venceu o Mirassol na primeira fase, enquanto o Ituano garantiu-se de maneira direta.

Onde assistir Ituano x Água Santa ao vivo

A partida entre Ituano e Água Santa hoje vai ser no Youtube, Premiere e Paulistão Play, a partir das 19h, no horário de Brasília.

O canal do Paulistão no Youtube vai transmitir de graça para todo o Brasil. Chicungunha, do canal Desimpedidos, vai narrar a partida.

Já a plataforma do pay-per-view Premiere está disponível através dos canais em operadoras ou no site (www.premiere.globo.com) por R$49,90 até R$89,90.

Além disso, o torcedor também poderá acompanhar o jogo no Paulistão Play, disponível por R$34,99 no site (www.paulistaoplay.com.br) ou aplicativo.

A arbitragem será de Salim Fende Chavez.

Escalação do jogo do Ituano e Água Santa

Provável escalação do Ituano: José Guilherme, Roberto, Pacheco, Cleberson, Léo, Rafael Pereira, Lucas, J.V, Kaio, Aylon e Gerson Magrão

Provável escalação do Água Santa: Victor Bernardes, João Victor, Hélder, Jeferson Bahia, Alex, Caique, PH Guimarães, Dadá, Fernandinho, Arthur e David

O elenco do Ituano entra em campo nesta segunda-feira para disputar a semifinal do Troféu do Interior na temporada. O grupo de Itu se classificou depois de ser eliminado das quartas de final pelo Palmeiras e, por isso, ganhou o direito de jogar o torneio. Agora, deve entrar em campo com os melhores jogadores para garantir-se na disputa pelo título.

Enquanto isso, o Água Santa garantiu a sua classificação por sua colocação na tabela do Paulistão. Na primeira fase, venceu o Mirassol com apenas um gol e, por isso, mesmo jogando em casa, espera vencer o seu adversário na conquista pela vaga na final do Troféu.

Ituano x Água Santa últimos jogos

O último jogo do Ituano e Água Santa foi em 9 de fevereiro, pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2022.

Por 2 a 2, os times ficaram na igualdade com gols de Fernandinho, Dadá, Léo Santos e Rafael Elias.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

