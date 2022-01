Onde assistir jogo da Inter de Limeira x Santos hoje no Paulistão – 26/01

O Santos estreia na primeira rodada do Campeonato Paulista em 2022 nesta quarta-feira, 26/01, a partir das 19h (horário de Brasília), contra a Inter de Limeira jogando no Estádio Major José Levy Sobrinho. A transmissão, no entanto, só vai acontecer de maneira online. Dessa maneira, saiba onde e como assistir ao jogo do Santos hoje no Paulistão ao vivo.

Onde assistir jogo do Santos no Paulistão hoje

O jogo entre Santos x Inter de Limeira vai passar no serviço de streaming HBO Max, disponível somente por assinatura através do site oficial e no aplicativo para Android e iOS ao vivo com cobertura para todo o Brasil no período da noite. Para ter o conteúdo do HBO Max, é preciso ter uma conta de assinatura. Basta acessar o portal oficial (www.hbomax.com), optar pelo pacote e assistir aos jogos disponíveis.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max

Escalações de Inter de Limeira x Santos

A equipe da Inter de Limeira conseguiu bons resultados na temporada passada. Pelo grupo A, terminou em segundo lugar atrás do Corinthians. Entretanto, nas quartas de final, acabou derrotada pelo próprio alvinegro nos dois confrontos da rodada. Por isso, espera melhorar o seu desempenho este ano para chegar longe.

Do outro lado, o Santos entra em campo depois de perder a final da Copinha no Sub-20 para o Palmeiras. Buscando atingir bons resultados este ano, o Peixe tem novas contratações e renovações de contratos com alguns dos seus principais jogadores, com o elenco pronto para entrar em campo. No grupo D, disputa com RB Bragantino, Santo André e Ponte Preta.

Escalação de Inter de Limeira: Lucas; Léo Duarte, Renan Fonseca, Rodolfo, Rafael Carioca; Jhony, Matheus Galdezani, Lima, Felipe; Osman, Diego

Escalação de Santos: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani, Lucas; Ângelo, Marcos

Como será o Campeonato Paulista?

Em turno único, dezesseis equipes foram divididas em quatro grupos onde disputam contra os outros grupos em 12 rodadas. Por fim, as duas equipes que mais somarem pontos em cada grupo avançam às quartas de final, disputada em mata-mata por jogo único e com o melhor colocado ganhando o mando de campo.

Já a final será realizada no sistema de ida e volta. Ao fim do torneio, as duas últimas equipes na classificação geral com o menor número de pontos somados serão rebaixadas para a Série A2.

GRUPO A: Corinthians, Água Santa, Guarani e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, São Bernardo, Novorizontino e Ferroviária

GRUPO C: Palmeiras, Botafogo-SP, Ituano e Mirassol

GRUPO D: Santos, Santo André, Ponte Preta e Red Bull Bragantino

