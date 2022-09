Onde assistir jogo da Inter de Milão x Torino: horário e canal (10/9)

Equipes disputam a sexta rodada do Campeonato Italiano neste sábado, com transmissão ao vivo

A Inter de Milão enfrenta o Torino neste sábado (10/9), pela sexta rodada do Campeonato Italiano, às 13h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Ambas as equipes brigam na parte de cima da tabela de classificação então por isso saiba onde assistir jogo da Inter de Milão hoje.

Onde assistir jogo da Inter de Milão hoje ao vivo?

O jogo da Inter de Milão hoje vai passar na ESPN, na TV fechada, às 13h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar no Star +, serviço de streaming, por todo o país.

Para a felicidade do torcedor, a partida do Campeonato Italiano neste sábado terá transmissão ao vivo em todos os estados do Brasil. Entretanto, a emissora só aparece na programação de operadoras de TV por assinatura.

Não é assinante da TV fechada? Você tem a opção de acompanhar todos os lances do grande embate através do serviço de streaming Star +, também para assinantes. Quem é usuário deve acessar através do celular, tablet, computador ou smart TV com e-mail e a senha.

Se você quer tornar-se membro da plataforma, deve acessar o site www.starplus.com e, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, ter acesso a programação como e onde quiser.

Inter de Milão x Torino:

Horário : 13h (horário de Brasília)

: 13h (horário de Brasília) Rodada : 6ª rodada

: 6ª rodada Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Estádio Giuseppe Meazza, em Milão Onde assistir jogo da Inter de Milão hoje: ESPN e Star +

Inter de Milão x Torino: como vem as equipes?

A Inter de Milão estreou com derrota para o Bayern de Munique na Champions League. Pelo Campeonato Italiano, a equipe ocupa a 8ª posição da tabela com nove pontos, totalizando três vitórias e duas derrotas. Como mandante, venceu os dois jogos que disputou em casa. Se vencer, o elenco assume a vice-liderança provisoriamente, mas apenas se os adversários tropeçarem na rodada. Lautaro Martínez é o artilheiro com três gols, enquanto Lukaku continua indisponível.

Do outro lado, o Torino não disputa competições internacionais na temporada, por isso pode focar 100% no torneio italiano. Com dez pontos conquistados em três vitórias, um empate e uma derrota, o grupo de Turim pode se colocar na briga pela liderança se garantir os três pontos neste sábado. Dia é o artilheiro do elenco com 3 gols marcados, enquanto para o jogo de hoje Zima, Ricci e Miranchuk estão indisponíveis por lesões.

Últimos jogos:

Na última quarta-feira (07/09), a Inter foi derrotada pelo Bayern de Munique em 2 a 0 em casa, pela primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Os gols foram de Sané e Danilo D’Ambrosio contra.

Enquanto isso, o Torino venceu o Lecce na segunda-feira (05/09) por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Italiano, em casa.

O gol foi de Vlasic no primeiro tempo.

Por que Lukaku não está jogando?

Romelu Lukaku, atacante da Inter de Milão, não está jogando porque está machucado e em tratamento especial no departamento médico do clube italiano.

Em 29 de agosto, o belga sentiu dores enquanto treinava com o grupo. Mais tarde, o departamento médico do clube realizou exames instrumentais no Instituto Humanitas de Rozzano e, segundo comunicado da Inter, constatou que se tratava de uma distração dos flexores da coxa esquerda.

Lukaku foi reavaliado por especialistas, mas desde então está fora do plantel de jogadores disponíveis. Com a Data FIFA se aproximando em setembro, o jogador seguiu para a Bélgica onde irá continuar o seu tratamento, conforme indicou o jornal italiano Sky Sports.

Jogos do Campeonato Italiano no fim de semana

A sexta rodada no Campeonato Italiano apresenta todos os dez confrontos neste fim de semana, começando no sábado, 10 de setembro, e seguindo até a segunda-feira.

Todas as vinte equipes entram em campo, incluindo Juventus, Roma, Sampdoria, Milan e Inter de Milão.

Confira todos os resultados e horários do

Napoli x Spezia – 10h

Inter de Milão x Torino – 13h

Sampdoria x Milan – 15h45

Atalanta x Cremonese – Domingo – 07h30

Sassuolo x Udinese – Domingo – 10h

Bologna x Fiorentina – Domingo – 10h

Lecce x Monza – Domingo – 10h

Lazio x Verona – Domingo – 13h

Juventus x Salernitana – Domingo – 15h45

Empoli x Roma – Segunda-feira – 15h45

