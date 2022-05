Onde assistir jogo da Juventus hoje x Venezia ao vivo e horário (01/05)

Abrindo a 35ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo, as equipes de Juventus e Venezia se enfrentam no Juventus Stadium, em Turim, a partir das 07h30 (Horário de Brasília). Confira a seguir as informações de onde assistir jogo da Juventus hoje a vivo.

A Juve do técnico Allegri ainda tem esperanças de conquistar o título da temporada italiana. Do outro lado, os visitantes estão na lanterna da tabela e precisam dos três pontos para subir na classificação.

Onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo:

Onde assistir o jogo da Juventus hoje vai ser na ESPN e Star +, a partir das 07h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da ESPN transmite para todos os estados do Brasil o jogo do Campeonato Italiano neste domingo. Porém, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Para quem não é assinante ou não pode assistir na televisão, o Star +, serviço de streaming, exige as imagens deste confronto londrino no domingo. Basta acessar o aplicativo através do computador, celular ou tablet.

No site (www.starplus.com), os pacotes estão disponíveis para compra.

Informações do jogo do Juventus x Venezia hoje

Data: 01/05/2022

Horário: 07h30 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium

Onde assistir: ESPN e Star +

Em 4ª lugar na classificação com 66 pontos, a Juventus tem pequenas chances de conquistar o título. Porém, a Velha Senhora promete ir até os últimos momentos da temporada na luta para carregar a taça para Turim. Com oito pontos de diferença, o elenco precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais.

Do outro lado, o Venezia está na lanterna com 22 pontos, ou seja, correndo sério risco de ser rebaixado para a segunda divisão italiana. Sem vencer uma partida por mais de cinco rodadas, o grupo deve colocar em campo o seu time titular e vir com força máxima no jogo de hoje.

+ Morre Mino Raiola, empresário de jogadores como Ibrahimovic e Haaland

Escalação de Juventus x Venezia

Escalação do Juventus:​ Szczesny, Bonucci, De Ligt, Danilo, Pellegrini, Rabiot, Zakaria, Bernardeschi, Morata, Dybala e Vlahovic

Escalação do Venezia: Maenpaa, Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Cuisance, Ampadu, Aramu, Henry e Okereke

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News