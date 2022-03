Onde assistir jogo de Portugal x Macedônia do Norte e horário hoje

Quem vencer o jogo desta terça-feira está classificado para a Copa do Mundo no Catar

Portugal e Macedônia do Norte se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), na repescagem final para a Copa do Mundo, no Estádio do Dragão, em Porto. Saiba os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo do Portugal hoje ao vivo.

Onde assistir jogo de Portugal hoje ao vivo

O jogo de Portugal e Macedônia do Norte hoje vai passar na TNT e Estádio TNT, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

O canal do TNT está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, o streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo.

O serviço está disponível por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação de Portugal x Macedônia do Norte

Provável Portugal: Diogo Costa, Dalot, Fonte, Pereira, Guerreiro, João Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo

Provável Macedônia do Norte: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski, Ademi, Trajkovski, Bardhi, Nikolov, Churlinov e Milan Ristovski

A Seleção de Portugal goleou a Turquia na semifinal da repescagem e, por isso, entra em campo nesta terça-feira com todo a confiança possível em busca da vaga no Mundial da FIFA. Para chegar até aqui, a equipe de Cristiano Ronaldo terminou em segundo lugar no grupo A com 17 pontos, três a menos do que a líder Sérvia. Entretanto, marcou em toda a competição cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Enquanto isso, a seleção da Macedônia do Norte também encerrou a sua participação na primeira fase das Eliminatórias em segundo lugar. No grupo J, contabilizou 18 pontos após vencer cinco jogos, empatar em três e perder outros dois em sua trajetória. Na semifinal, entretanto, conseguiu superar a Itália com gol nos acréscimos finais do tempo regular.

As seleções de Portugal e Macedônia do Norte se enfrentaram por duas vezes em toda a história. O último encontro foi em 26 de maio de 2012, em partida amistosa.

Pelo placar de 0 x 0, as equipes não pontuaram. No primeiro confronto, realizado em 2 de abril de 2003, Portugal levou a melhor com gol de Luis Figo.

Cristiano Ronaldo pede apoio da torcida

Em entrevista coletiva na tarde de ontem, Cristiano Ronaldo fez um apelo aos portugueses. É tudo ou nada para a seleção de Portugal nesta terça-feira e, por isso, o astro pediu para a torcida criar uma atmosfera 100% portuguesa, com cantos, palmas e muitas vaias aos rivais.

“Para nós também é um jogo da vida. Faço já um apelo aos portugueses. Agradeço a demonstração de apoio incondicional, o que peço amanhã é o mesmo. Ontem quando fui para a cama pensei: gostava que o hino começasse e apagassem a música e cantássemos todos sem música. Tenho a certeza que se estiverem conosco como na quinta-feira vamos ganhar o jogo”.

No jogo contra a Turquia, a torcida de Portugal criou o verdadeiro inferno para os adversários. Jogando em Porto, cidade portuguesa, os torcedores fizeram questão de gritar e cantar do começo ao fim da partida. A insistência deu certo, já que a seleção de Cristiano Ronaldo venceu a Turquia por goleada.

Portugal precisa vencer a Macedônia do Norte se quiser garantir a vaga na Copa do Mundo. A equipe adversária venceu a Itália na semifinal da repescagem.

