Jogo do América-MG hoje x Villa Nova: onde assistir de graça 05/03/2022

O América-MG enfrenta o Villa Nova hoje pela nona rodada do Campeonato Mineiro de 2022. A partida será disputada a partir das 16h30 no Estádio Independência, e a transmissão ficará a cargo da Globo no estado de Minas Gerais. Conheça todos os detalhes de onde assistir jogo do América MG hoje.

Onde assistir jogo do América MG hoje

O jogo do América-MG e Villa Nova hoje, 5 de março de 2022, vai passar na Globo, na TV aberta para todo o estado de Minas Gerais, e pay-per-view Premiere, a partir das 16h30, no horário de Brasília, no Campeonato Mineiro.

A plataforma pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90 no site oficial do streaming (www.premiere.globo.com).

Informações do jogo do América MG hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: André Luiz Skettino

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir jogo de hoje: Globo e Premiere

Último jogo América MG x Villa Nova

12/02/2020 – Villa nova 1 x 2 América – Campeonato Mineiro

24/01/2019 – América 3 x 0 Villa Nova – Campeonato Mineiro

11/03/2018 – Villa Nova 1 x 1 América – Campeonato Mineiro

Confira o último jogo do América MG.

Provável escalação do América-MG x Villa Nova

América-MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder; Marlon, Lucas Kal, Juninho, Alê; Felipe Azevedo, Matheusinho, Wellington Paulista

Villa Nova: Glaycon; Danilo, Diego Landis, Kadu, Lucas; Wesley, Leandro, Gustavo Crecci, Renan; Branquinho, Thiago

Depois de se classificar para a terceira fase da Libertadores de maneira histórica, o América Mineiro volta a disputar o Campeonato Mineiro neste sábado com todo o gás necessário. Em casa, no Estádio Independência, o Coelho vai buscar os três pontos para continuar subindo na tabela em busca do G-4, para chegar até a próxima fase. Em quinto lugar, coleciona 14 pontos com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Villa Nova aparece em sétimo lugar com 9 pontos, isto é, venceu o total de uma partida, empatou seis e perdeu também uma. Por isso, se quiser tentar a participação nas semifinais do Campeonato Mineiro, precisa se esforçar e garantir os três pontos para levar para casa de qualquer maneira neste sábado.

Jogos do Campeonato Mineiro hoje

Três jogos serão realizados pela nona rodada do Campeonato Mineiro hoje.

Athletic x URT – 15h

Tombense x Uberlândia – 16h

América-MG x Villa Nova – 16h30

