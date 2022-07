Equipes disputam a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira

Onde assistir jogo do Atlético GO hoje x Olimpia e horário (07/07)

Em clima de decisão na Copa Sul-Americana, o torcedor quer saber onde assistir jogo do Atlético GO hoje! Nesta quinta-feira, 7 de julho, a equipe enfrenta o Olimpia a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final. jogando no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, saiba onde assistir ao vivo hoje.

No primeiro jogo, o Olimpia venceu o Atlético por 2 a 0. Quem vencer joga contra o Nacional nas quartas de final da competição sul-americana da Conmebol.

Onde assistir jogo do Atlético GO hoje ao vivo?

O canal da Conmebol TV vai passar o jogo do Atlético GO hoje, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vivo nesta quinta, 7 de julho, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Sem transmissão na televisão aberta, os confrontos da competição sul-americana só vão passar nos canais da Conmebol, disponíveis nas operadoras da Sky, Claro/Net e DirecTV Go. O torcedor deve obter o pacote de canais de futebol pelo valor extra de R$39,90 na mensalidade.

Para acompanhar pelo celular, os aplicativos do NOW, Sky Play e DirecTV GO retransmitem o jogo de graça para os assinantes, sem cobrar nada.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Atlético GO hoje: Conmebol TV

Arbitragem: Wilmar Roldan (COL)

Escalações de Atlético GO x Olimpia:

O elenco goiano tem apenas Jorginho como dúvida.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Jefferson, Ramon, Wanderson, Hayner; Marlon Freitas, Wellington, Baralhas, Luiz Fernando; Léo Pereira e Churín. Técnico: Jorginho

O time paraguaio não possui novas baixas para o jogo desta quinta-feira.

Escalação do Olimpia: Olveira; Otálvaro, Zarate Cardozo, Salcedo, Torres; Cardozo, Gómez Paredes, Quintana, Silva; Recalde e Derlis González. Técnico: Julio César Cáceres

Como estão Atlético GO e Olimpia na temporada?

ATLÉTICO GO: – onde assistir jogo do Atlético GO hoje

É tudo ou nada para o Atlético Goianiense nesta quinta-feira. O clube brasileiro precisa fazer três gols ou mais para se classificar até as quartas de final. O clube, no entanto, tem a vantagem de jogar em casa, contando com a força dos torcedores em seu apoio, mas enfrenta um forte candidato ao título da temporada na Sul-Americana e, por isso, o técnico Jorginho espera manter força total para o duelo nos gramados.

Pelo grupo F, o time do Atlético marcou 13 pontos com quatro vitórias, um empate e uma derrota, contabilizando onze gols marcados e cinco gols sofridos, simbolizando a efetividade do ataque e do lado defensivo.

No Brasileirão, o time perdeu para o São Paulo no fim de semana, ocupando a 16ª posição com dezessete pontos.

OLIMPIA: – onde assistir jogo do Atlético GO hoje

O Olimpia saiu na frente pelo jogo de ida nas oitavas de final. Com dois gol de vantagem, só precisa de um simples empate para carimbar o seu passaporte até a próxima fase do torneio de futebol. Com o resultado, o grupo confirma o favoritismo que lhe foi atribuído na temporada.

O time disputou a fase de grupos da Libertadores e, pelo grupo G, ficou em terceiro lugar com oito pontos, contabilizando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. No quesito gols foram quatro marcados e também 4 sofridos, mostrando que o time ainda tem muito a que resolver.

No Campeonato Paraguaio vem na terceira posição com 43 pontos.

Relembre como foi a primeira partida entre as equipes.