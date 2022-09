Onde assistir jogo do Barcelona hoje x Elche: horário e escalação (17/09)

Pronto para buscar a liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Elche neste sábado, 17 de setembro, pela sexta rodada da competição às 11h15 (Horário de Brasília), no Camp Nou. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo e todas as informações no texto.

O elenco culé está na vice-liderança com 13 pontos, atrás do líder Real Madrid, com quatro vitórias e um empate. Já o Elche vem na 19ª posição com apenas um ponto conquistado em cinco rodadas.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje terá transmissão do Star +, serviço de streaming, às 11h15 (Horário de Brasília), para todos os estados do país ao vivo.

A partida entre Barcelona e Elche neste sábado não vai passar em nenhum canal da televisão. Por isso, a única opção do torcedor é sintonizar no Star +, serviço de streaming, disponível através dos aplicativos para celular, tablet, computador e também na smart TV, se o aparelho for compatível.

Para quem já é assinante da plataforma basta acessar com e-mail e a senha, enquanto torcedores que querem tornar-se membros precisam acessar o site www.starplus.com e, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90, encontrarem o melhor pacote ao bolso.

Barcelona x Elche:

Horário: 11h15 (Horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona, na Espanha

Onde assistir jogo do Barcelona hoje: Star +

Prováveis escalações de Barcelona x Elche

Sergio Busquets não aparece na convocação do técnico Xavi, enquanto os anfitriões não tem novas baixas.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Balde, Eric García, Araújo, Koundé; Pedri, De Jong, Kessie; Dembele, Lewandowski e Ansu Fati.

Os visitantes não têm novos desfalques para a partida deste sábado.

Provável escalação do Elche: Badía; Lirola, Roco, Bigas, Mercau; Omar Mascarell, Gumbau, Collado; Quina, Milla e Boyé.

Últimos jogos:

Na última terça-feira (13/09), o Barcelona foi derrotado pelo Bayern de Munique por 2 a 0, fora de casa, pela segunda rodada da fase de grupos na Champions League.

Já o Elche, no último domingo (11/09), foi derrotado pelo Athletic Bilbao em 4 a 1, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol hoje

Pela sexta rodada do Campeonato Espanhol na nova temporada, dez partidas serão realizadas neste fim de semana, com início na sexta e finalização no domingo, todas as vinte equipes entram em campo.

Além da partida do Barcelona, o destaque também fica para o encontro de Villarreal e Sevilla, além do clássico de Madrid entre Real e Atlético de Madrid.

Confira a seguir todos os jogos de hoje e resultados até aqui.

Real Valladolid x Cádiz

Sábado

Mallorca x Almería – 09h

Barcelona x Elche – 11h15

Valencia x Celta de Vigo – 13h30

Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 16h

Domingo

Osasuna x Getafe – 09h

Villarreal x Sevilla – 11h15

Real Sociedad x Espanyol – 13h30

Betis x Girona – 13h30

Atlético de Madrid x Real Madrid – 16h

Relembre quando Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador da Europa