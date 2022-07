Onde assistir jogo do Barcelona hoje x NY Red Bulls e horário (30/07)

Em amistoso internacional, Barcelona e New York Red Bulls se enfrentam hoje, 30 de julho, na Red Bull Arena, nos Estados Unidos. A bola vai rolar entre os dois às 20h (Horário de Brasília), mas onde assistir jogo do Barcelona hoje? Confira as principais informações do amistoso hoje no texto.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo?

O jogo do Barcelona hoje terá transmissão do Barça TV + a partir das 20h (Horário de Brasília). O perfil oficial do Barcelona nas redes sociais também transmite a partida neste sábado.

Sem transmissão pela TV, a única opção que o torcedor tem é o streaming do Barça TV, canal oficial do clube, responsável por transmitir jogos e lances exclusivos com bastidores.

Basta o torcedor acessar o site (www.fcbarcelona.com), fazer o cadastro com o e-mail e a senha que preferir e, daí, assistir como e onde quiser.

Informações do jogo Barcelona x New York Red Bulls hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena, nos Estados Unidos

Onde assistir jogo do Barcelona hoje: Barça TV+

New York Red Bulls x Barcelona

O elenco do New York Red Bulls disputa neste momento a MLS, campeonato de futebol na primeira divisão dos Estados Unidos. No entanto, enquanto os times colegas da competição se enfrentaram com clubes da Europa, o NY segue o mesmo caminho hoje com o Barcelona e, por isso, quer fazer bonito dentro de sua casa.

O Barcelona, por outro lado, joga a pré-temporada do futebol europeu, onde o principal objetivo destes jogos são treinar os seus jogadores e escolher a melhor formação até a próxima temporada. Em sua agenda, enfrentou o A-League Star, Olot, Inter Miami, Real Madrid e a Juventus, atingindo o seu objetivo com as novas contratações Raphinha e Lewandowski.

Quando começa o Campeonato Espanhol em 2022?

O torcedor aguarda ansiosamente pelo início da nova temporada no futebol europeu. Enquanto isso, pode curtir as emoções dos jogos entre amistosos, como o de hoje entre o Barcelona e o NY Red Bulls.

A nova temporada do Campeonato Espanhol vai começar na sexta-feira, 12 de agosto de 2022, com a primeira rodada da competição. São vinte equipes disputando em 38 rodadas por pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum para ambos.

Lembrando que este ano tem Copa do Mundo no Catar, ou seja, os calendários foram reduzidos no fim do ano para que o torneio da FIFA seja realizado.

