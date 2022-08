Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje DE GRAÇA (05/08)

A nova temporada do Campeonato Alemão vai começar! Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje? As equipes disputam os três pontos nesta sexta-feira, 05/08, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Pela primeira rodada, o jogo no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, terá transmissão ao vivo e de graça.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje

O jogo do Bayern de Munique hoje terá transmissão do OneFootball, a partir das 3 e meia da tarde, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a plataforma de streaming está disponível através do site (onefootball.com) de graça, assim como pelo aplicativo, pelo Android ou iOS, ou no tablet e computador.

O torcedor acompanha tudo de graça, com narração de Eduardo Monsanto e comentários de Gerd Wenzel.

Informações do jogo do Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique hoje:

Data: Sexta-feira, 05/08/2022

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha

Onde assistir: OneFootball

Jogos da primeira rodada do Campeonato Alemão

A temporada do Campeonato Alemão vai começar! A primeira rodada está recheada de bons confrontos, onde as dezoito equipes entram em campo na busca pelos três pontos e consequentemente a parte de cima da tabela.

O Bayern é quem estreia a primeira rodada, enquanto o Borussia Dortmund só entra em campo no sábado, 6 de agosto, contra o Bayer Leverkseun, às 13h30, horário de Brasíia.

Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Sexta-feira (05/08): – onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique – 15h30

Sábado (06/08):

Bochum x Mainz – 10h30

Augsburg x Freiburg – 10h30

Wolfsburg x Werder Bremen – 10h30

Union Berlin x Hertha Berlin – 10h30

Borussia M. x Hoffenheim – 10h30

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen – 13h30

Domingo (07/08):

Stuttgart x RB Leipzig – 10h30

Colônia x Schalke 04 – 12h30

