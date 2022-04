Onde assistir jogo do Benfica x Belenenses e horário hoje (09/04)

Neste sábado, Benfica e Belenenses entram em campo a partir das 14h (Horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Português, jogando no Estádio da Luz, em Lisboa. Confira a seguir todos os detalhes e saiba assistir jogo do Benfica hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Benfica hoje

Onde assistir o jogo do Benfica hoje vai passar no Star +, a partir das 14h, no horário de Brasília.

O jogo deste sábado não tem transmissão pela televisão. Por isso, a única opção do torcedor é acompanhar os lances de maneira online.

Por isso, o Star +, serviço de streaming, está disponível assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir jogo do Benfica hoje

Data: 09/04/2022

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Onde assistir: Star +

Provável escalação do Benfica x Belenenses

Escalação do Benfica: Vlachodimos, Vertonghen, Gil Dias, Morato, Lazaro, João Mário, Éverton Cebolinha, Meité, Gonçalves, Yaremchuk e Seferovic

Escalação do Belenenses: Felipe, Carraça, Henriques, Tavares, Calila, Sousa, Yaya, Braima, Baraye, Camará e Licá

Após a saída do técnico Jorge Jesus, o Benfica conseguiu uma virada de mesa histórica. Na Champions, conquistou a classificação até as quartas de final e, no Campeonato Português, continua em terceiro lugar com 63 pontos brigando pela liderança em todos os momentos. Na Liga dos Campeões, durante a semana, o grupo perdeu para o Liverpool, mas continua na briga.

Enquanto isso, o Belenenses vem na zona de rebaixamento com 21 pontos, tentando se recuperar para continuar na primeira divisão do Campeonato Português. Em décimo sétimo, contabiliza quatro vitórias, nove empates e quinze derrotas. Agora, mesmo jogando fora de casa, deve manter a escalação titular e quem sabe escapar da degola.

Benfica x Belenenses últimos jogos

27/11/2021 – Belenenses 0 x 7 Benfica – Campeonato Português

08/03/2021 – Belenenses 0 x 3 Benfica – Campeonato Português

28/01/2021 – Benfica 3 x 0 Belenenses – Taça de Portugal

Assista no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Jogos do Campeonato Português na rodada

O fim de semana apresenta nove partidas pela 29ª rodada do Campeonato Português. Benfica e Sporting entram em campo neste sábado, enquanto o Porto disputa contra o Vitória no domingo.

A rodada segue até o domingo com todos os jogos. Dessa maneira, confira os jogos do Campeonato Português.

Gil Vicente x Moreirense

Paços Ferreira x Marítimo – 11h30

Benfica x Belenenses – 14h

Boavista x Arouca – 14h

Tondela x Sporting – 16h30

Santa Clara x Estoril – 11h30 (Domingo, 10/04)

Portimonense x Famalicão – 11h30 (Domingo, 10/04)

Vitória SC x Porto – 14h (Domingo, 10/04)

Vizela x Braga – 16h30 (Domingo, 10/04)

