Onde assistir jogo do Boavista x Benfica hoje ao vivo e horário – 18/02

Pela 23ª rodada do Campeonato Português, as equipes de Boavista x Benfica se enfrentam nesta sexta-feira, 18/02, com a bola rolando às 17h15 (Horário de Brasília), no Estádio do Bessa, na cidade do Porto. Saiba o horário e onde assistir o jogo de hoje.

Onde vai passar Boavista x Benfica

O jogo entre Boavista e Benfica vai passar no canal ESPN 4 e no streaming Star +, a partir das 17h15 (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma de streaming está disponível tanto no site (www.starplus.com) como pelo aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir todo o conteúdo.

Como estão as equipes na temporada?

Na última rodada do Campeonato Português, o Boavista ficou no empate diante do Portimonense. Agora, jogando em casa nesta sexta-feira, precisa dos três pontos para subir na classificação e alcançar as primeiras posições em busca de uma vaga em competições. Por fim, está em décimo segundo com 21 pontos.

Enquanto isso, o Benfica se mantém em terceiro lugar com 50 pontos. Com duas vitórias consecutivas, o grupo de Lisboa vai em busca da terceira na competição para que a diferença com o segundo colocado, o Sporting, caia ainda mais. Com a saída de Jorge Jesus, o time tem dezesseis vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Escalação do Boavista e Benfica

Porozo foi expulso na última rodada e por isso não está apto para jogar hoje.

Do outro lado, o Benfica não poderá contar com Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo e Seferovic, lesionados.

Boavista: Bracalli; Abascal, Ferreira, Cannon, Santos, Tiago Ilori; Perez, Gustavo, Nije, Makouta; Musa

Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Everton Cebolinha, Weigl, Bernardo, Rafa; Ramos, Núñez

Confira um dos melhores momentos do último jogo do Boavista x Benfica.

Confira todos os jogos da rodada no Campeonato Português

O fim de semana apresenta a 23ª rodada do Campeonato Português com nove partidas. Confira a seguir quais são elas e os horários.

Sexta-feira (18/02):

Boavista x Benfica – 17h15

Sábado (19/02):

Gil Vicente x Belenenses – 12h30

Paços Ferreira x Vizela – 15h

Vitória x Arouca – 17h

Domingo (20/02):

Marítimo x Famalicão – 12h30

Sporting x Estoril – 15h

Moreirense x Porto – 17h

Tondela x Braga – 17h45

