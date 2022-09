Borussia Dortmund e Hoffenheim disputam a abertura da quinta rodada do Campeonato Alemão

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje x Hoffenheim de graça (2/9)

Nesta sexta-feira, 02 de setembro, Borussia Dortmund e Hoffenheim disputam os três pontos às 15h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Confira onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje para não perder nenhum lance do embate entre o Signal Iduna Park, em Dortmund.

O Dortmund soma 9 pontos e está na 5ª posição da tabela. Até aqui, o elenco aurinegro venceu três partidas e perdeu apenas uma, somando sete gols marcados e apenas quatro sofridos. Se vencer a partida desta sexta, assume provisoriamente a liderança, desbancando o Bayern de Munique.

Do outro lado, o Hoffenheim tem a mesma situação em jogo. O clube azul pode assumir a ponta da tabela se vencer o duelo mesmo que provisoriamente, tirando o atual campeão da posição. Com 9 pontos, o grupo tem três vitórias e apenas uma derrota na nova temporada.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje

O jogo do Borussia Dortmund hoje vai passar no OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, todas as partidas do Campeonato Alemão na temporada são transmitidas pelo serviço de streaming, disponível de graça sem que o torcedor precise pagar assinaturas ou se inscrever. A plataforma está disponível para computador, celular ou até mesmo no tablet.

Para assistir, o torcedor pode baixar no celular, entrar no site pelo navegador também do smartphone ou computador por www.onefootball.com.

O primeiro passo é abrir o aplicativo do OneFootball. Não é preciso logar para entrar na plataforma. Ao abrir no mosaico, o torcedor deve clicar em “Explorar” e digitar “Bundesliga”. Assim, quando o logo aparecer, é só clicar em cima.

Depois, ao encontrar as partidas da rodada, é só procurar pelo jogo do Borussia Dortmund e Hoffenheim e, assim, clicar em “ASSISTA”, com um player do lado.

Quando aparecer a imagem de vídeo, aperte o play e é só curtir.

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Hoffenheim

Enquanto Haller continua o tratamento de saúde, os atletas Malen e Morey seguem lesionados.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Özcan, Bynoe-Gittens; Reus, Brandt e Modeste.

Para os visitantes, os atletas Bebou, Bicakcic, Hubner e Pentke seguem fora por lesões, enquanto se recuperam no departamento médico.

Provável escalação do Hoffenheim: Baumann; Kabak, Vogt, Akpoguma; Skov, Prömel, Geiger, Angelino; Baumgartner, Kramaric e Rutter.

Jogos de futebol hoje

Além da disputa na rodada do Campeonato Alemão, outros confrontos também serão realizados nesta sexta-feira, 02 de setembro de 2022. Uma programação com os principais jogos da rodada está disponível para o torcedor acompanhar de pertinho.

Confira os principais jogos de hoje a seguir.

Brasileirão Série B

Náutico x Ituano – 19h

Grêmio x Vila Nova – 21h30

Amistoso da Seleção Brasileira Feminina

África do Sul x Brasil – 13h

Campeonato Espanhol

Celta de Vigo x Cádiz – 16h

Campeonato Português

Benfica x Vizela – 15h

Estoril x Sporting – 17h15

