Equipes jogam a primeira rodada do Campeonato Alemão neste sábado, com transmissão ao vivo

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund x Bayer de graça (6/8)

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund x Bayer de graça (6/8)

Pela primeira rodada do Campeonato Alemão, onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje? Elenco enfrenta o Bayer Leverkusen neste sábado, 6 de agosto, no Signal Iduna Park, cidade de Dortmund, a partir das 13h30 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir de graça a partida de hoje.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo

O jogo vai passar na BAND e OneFootball, começando às uma e meia da tarde, pelo horário de Brasília.

O canal da BAND transmite de graça e ao vivo o jogo do Campeonato Alemão neste sábado para todos os estados do Brasil. José Luiz Datena é o responsável pela narração, com comentários de Neto e Rafael Oliveira.

Outra opção para curtir o futebol alemão neste sábado é o aplicativo do OneFootball, disponível de maneira gratuita pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com). O site da BAND também retransmite a partida.

Informações do jogo do Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund

Onde assistir: OneFootball e BAND

Quantas rodadas tem a Bundesliga em 2022?

O Campeonato Alemão da primeira divisão, ou a Bundesliga, tem 34 rodadas. A competição é realizada em pontos corridos, dividida em primeiro e segundo turno, onde 17 rodadas são realizadas em cada um deles.

São dezoito equipes disputando a elite do futebol alemão na temporada. O Bayern de Munique é o atual campeão alemão, mas este ano está sem Robert Lewansdowski, o seu principal jogador no ataque que se transferiu para o Barcelona.

No entanto, Mané, ex-jogador do Liverpool, agora defende o grupo. Mesmo assim, os bávaros são favoritos.

Já o Borussia Dortmund, que entra em campo neste sábado contra o Bayer Leverkusen, também possui a sua dose de favoritismo. Sem Haaland, o elenco alvinegro promete fazer bonito dentro de campo para conquistar a vitória e quem sabe o título.

Jogos da primeira rodada da Bundesliga

Nove jogos acontecem neste fim de semana, começando na sexta-feira e seguindo até o domingo, 7 de agosto, pela primeira rodada da Bundesliga.

Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Sexta-feira (05/08):

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique

Sábado (06/08): – onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje

Bochum x Mainz – 10h30

Augsburg x Freiburg – 10h30

Wolfsburg x Werder Bremen – 10h30

Union Berlin x Hertha Berlin – 10h30

Borussia M. x Hoffenheim – 10h30

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen – 13h30

Domingo (07/08):

Stuttgart x RB Leipzig – 10h30

Colônia x Schalke 04 – 12h30

Leia também: Quantos Mundiais o Arsenal tem? Veja títulos do time inglês