Quantos Mundiais o Arsenal tem? Veja títulos do time inglês

Quantos Mundiais o Arsenal tem? Veja títulos do time inglês

O Arsenal é um dos principais times ingleses. Ele tem grande popularidade na Inglaterra e possui rivalidade com potentes clubes: Liverpool, Chelsea, Tottenham e Manchester United. Isso, claro, se contarmos apenas times que disputam o campeonato inglês. Sabendo disso, fica a dúvida: quantos Mundiais o Arsenal tem? Essa é a principal competição entre clubes de todo o mundo. A competição coloca em confronto os campeões de cada continente.

O Mundial de Clubes é o principal título que um time pode receber. O prêmio consagra a melhor equipe campeã do mundo, depois de uma disputa intercontinental pela taça. Os campeões da Conmebol e da UEFA são os últimos a entrarem nessa disputa e, geralmente, jogam as finais juntos.

Assim, conquistar um Mundial de Clubes não é para todo e qualquer time, nem mesmo para os europeus. Apenas aqueles melhores conseguem levantar o troféu. Na Inglaterra, por exemplo, três times já conquistaram o título e o Arsenal não está entre eles.

Quantos Mundiais o Arsenal tem?

Apesar de ser um tradicional time inglês e um dos mais reconhecidos no mundo, o Arsenal não teve conquistas no Mundial de Clubes. Para participar da competição intercontinental, os clubes precisam ser campeões em seus continentes, e o mais próximo que o Arsenal chegou disso foi na temporada 2005/2006, quando conseguiu o vice-campeonato.

Os times ingleses que têm Mundiais de Clubes são: Liverpool, Chelsea e Manchester United, os dois primeiros com apenas um título e o Manchester com dois.

A primeira conquista foi obtida pelo Manchester United, em 1999, quando o Mundial de Clubes ainda recebia o nome de Taça Intercontinental. Na época, o time inglês venceu o Palmeiras (campeão da Taça Libertadores), por 1×0, após a falha do goleiro brasileiro Marcos.

Em 2008, na final do Mundial de Clubes, o Manchester conseguiu outra glória, vencendo o LDU Quito (campeão da Copa Libertadores da América) por 1×0.

O Liverpool e o Chelsea já têm títulos mais recentes. O Liverpool venceu o Flamengo por 1×0 em 2019, antes disso só havia conquistado o vice-campeonato em 1981 e 1984. Já o Chelsea derrotou o Palmeiras na final de 2021, por 2×1, após a prorrogação; antes só havia chegado à final em 2012, quando perdeu e ficou com o título de vice.

Ranking dos times que têm Mundial de Clubes:

Real Madrid – 7 títulos (Espanha)

Bayern de Munique – 4 títulos (Alemanha)

Milan – 4 títulos (Itália)

Internazionale – 3 títulos (Itália)

Barcelona – 3 títulos (Espanha)

São Paulo – 3 títulos (Brasil)

Corinthians – 3 títulos (Brasil)

Peñarol – 3 títulos (Uruguai)

Boca Juniors – 3 títulos (Argentina)

Nacional – 3 títulos (Uruguai)

Independiente – 2 títulos (Argentina)

Juventus – 2 títulos (Itália)

Santos – 2 títulos (Brasil)

Manchester United – 2 títulos (Inglaterra)

Ajax – 2 títulos (Holanda)

Porto – 2 títulos (Portugal)

Estudiantes – 1 título (Argentina)

Olimpia – 1 título (Paraguai)

Grêmio – 1 título (Brasil)

River Plate – 1 título (Argentina)

Racing – 1 título (Argentina)

Feyenoord – 1 título (Holanda)

Atlético de Madrid – 1 título (Espanha)

Flamengo – 1 título (Brasil)

Estrela Vermelha – 1 título (Sérvia)

Vélez Sársfield – 1 título (Argentina)

Borussia Dortmund – 1 título (Alemanha)

Liverpool – 1 títulos (Inglaterra)

Chelsea – 1 títulos (Inglaterra)

Internacional – 1 títulos (Brasil)

Como funciona o Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes é uma competição intercontinental, que reúne sete times campeões, um de cada continente. A competição é organizada pela FIFA e acontece todos os anos.

Os times vencedores da Oceania (OFC) e a campeã nacional do país-sede se enfrentam em uma partida de playoff classificatória. O vencedor encara o campeão de um dos continentes: Ásia (AFC), África (CAF) ou América do Norte e Central (Concacaf).

Os campeões da América do Sul (Conmebol) e da Europa (UEFA) ficam em lados opostos dessa divisão. Por serem as equipes com maiores projeções mundiais, só se enfrentam na grande final.

O Arsenal tem títulos na Champions?

A Champions League é a principal competição continental, válida para classificar o campeão europeu para a Copa do Mundial de Clubes.

O maior campeão da Champions League é o Real Madrid, com 14 títulos ao todo. Dos times ingleses, o Liverpool é o que tem mais títulos, seis ao todo. Os dois times disputaram o troféu da Liga em 2022, e quem levou a melhor foram os espanhóis.

O Arsenal, no entanto, não tem títulos na Champions League. O máximo que conseguiu foi um vice-campeonato em 2005/2006. Na época acabou perdendo para o Barcelona, por 2×1. A final foi no Stade de France, em Paris.

Além do Liverpool, também tem título na Champions League os times ingleses: Manchester United (3 títulos), o Chelsea (2 títulos), o Nottingham Forest (2 títulos) e o Aston Villa (1 título).

Qual é o maior rival do Arsenal?

O Arsenal tem alguns rivais no futebol. Nacionalmente falando, o Liverpool e Manchester United são seus rivais. Porém, vale destacar que o Tottenham e o Chelsea, têm desavenças ainda mais fortes, pois são times da mesma cidade do Arsenal.

O seu maior rival dentre todos esses times é o Tottenham. E para entender isso é só analisar a história dos clubes. Os dois são do mesmo bairro e têm estádios bem próximos um do outro.

Mas, quem é o maior?

Quando falamos em torcidas, o Arsenal é bem mais popular que o Tottenham na cidade de Londres. A torcida do Arsenal é a maior.

Em títulos, o Arsenal também é o maior campeão entre clubes londrinos. Ao todo, o clube tem 47 títulos.

Veja quantos títulos o Arsenal tem:

O Arsenal é um dos times mais populares do mundo e tem grande força no campeonato inglês.

Ao todo, são 13 títulos do campeonato inglês, 14 da Copas da Inglaterra (inclusive é o maior campeão da história da competição), dois títulos da Copa da Liga Inglesa, 16 Supercopas da Inglaterra, uma Taças da Cidades com Feiras e uma Recopa Europeia da UEFA.

Entre suas campanhas de destaques, vale ressaltar, o vice-campeonato da Champions em 2005/2006.