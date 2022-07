Onde assistir jogo do Ceará hoje (6/7): transmissão e horário

Equipe do Ceará só precisa de um empate para se classificar até as quartas de final da Sul-Americana

Quer saber onde assistir jogo do Ceará hoje? Nesta quarta-feira, 6 de julho, a equipe cearense enfrenta o The Strongest na partida de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com início às 19h15 (horário de Brasília), a bola rola na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão para todo o país. Saiba onde assistir ao jogo de hoje.

O Ceará venceu o primeiro jogo contra o The Strongest por 2 x 1. Quem passar vai jogar contra o São Paulo ou Universidad Católica do Chile.

Onde assistir jogo do Ceará hoje ao vivo?

O canal da Conmebol TV vai passar o jogo do Ceará x The Strongest hoje, a partir das 19h15 (horário de Brasília), pelas oitavas da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 6 de julho.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor só pode acompanhar o jogo das oitavas através do canal da Conmebol por operadoras de assinatura da Claro/Net, SKY e DirecTV GO, disponíveis em todos os estados do país ao vivo. Para obter o pacote de canais de futebol, o valor é de R$39,90 por mês.

Para o torcedor que não pode ver o confronto decisivo pela televisão, a opção é assistir através dos aplicativos NOW, Sky Play e DirecTV GO sem pagar nada. Basta acessar com o e-mail e a senha de usuário.

Horário: 19h15 (horáiro de Brasília)

Onde assistir jogo do Ceará hoje ao vivo: Conmebol TV

Arbitragem: Derlis Lopez (PAR)

Escalações de Ceará x The Strongest:

Kelvyn e Erick são os desfalques para o técnico Marquinhos Santos. Já Vina e Mendoza estão de volta ao elenco cearense.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Michel, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Richardson, Fernando Sobral, Geovane; Lima, Vina e Mendoza.

Víctor Gastón Ramondino, técnico dos bolivianos, não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Escalação do The Strongest: Vizcarra; Wayar, Castillo, Jusino, Villamil; Saucedo, Cascini, Ursino, Vaca; Esparza e Triverio.

Ceará e The Strongest na temporada:

CEARÁ: – onde assistir jogo do Ceará hoje

O Ceará vem de empate com o Internacional no fim de semana. Pelo Brasileirão, o clube cearense mantém a invencibilidade há onze rodadas, com uma sequência de cinco empates seguidos nas últimas rodadas. Os resultados, no entanto, levaram o time até o 15º lugar com 18 pontos, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento.

Assim como o desempenho dentro de campo, os números da campanha do Ceará também deixam a desejar, tendo quinze gols marcados e quinze sofridos, escancarando os problemas tanto no lado ofensivo como pela defesa.

Na Sul-Americana, por outro lado, o clube venceu as seis partidas que disputou no grupo G, garantindo a primeira posição com 18 pontos assinalados. Foram 17 gols com apenas um sofrido, dono da melhor campanha da competição.

Basta um empate para o Ceará passar para as quartas de final.

THE STRONGEST: – onde assistir jogo do Ceará hoje

Jogando fora de casa, o The Strongest tem pela frente uma difícil missão. Se quiser avançar para as quartas de final da Sul-Americana, o time boliviano terá de vencer por três gols ou mais de diferença, além de torcer para que os rivais não marquem mais gols.

O The Strongest chegou até aqui depois de terminar em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores, eliminado por Libertad e Athletico PR. Os seis pontos conquistados no grupo B não bastaram para que os bolivianos alcançassem as oitavas da principal competição sul-americana no futebol.

Com isso, o The Strongest deve fazer a lição de casa se quiser brigar pela vaga hoje. No Campeonato Boliviano, enquanto isso, vai muito mal ao ocupar a 15ª posição com apenas um ponto.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos da última partida entre as equipes.