Horário do jogo do Ceará hoje x CRB e onde assistir na TV ao vivo (24/03)

Em partida única, quem vencer está classificado para a semifinal da Copa do Nordeste

Ceará e CRB entram em campo nesta quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Nordeste, na Arena Castelão, em Fortaleza. Quem vencer, enfrenta o Sport na semifinal da competição. Dessa maneira, descubra onde assistir e o horário do jogo do Ceará hoje a seguir.

Na última rodada da competição, o Ceará venceu o Campinense enquanto o CRB perdeu para o Fortaleza.

Horário do jogo do Ceará hoje

A partida entre Ceará e CRB hoje vai começar às 19h, pelo horário de Brasília. A transmissão será do ESPN 4, Star + e Nordeste FC, em todos os estados do Brasil.

O canal da ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo, além do streaming Star + por assinatura.

Outra maneira de acompanhar é através da plataforma do Nordeste FC, disponível no site (www.nordestefc.com.br) e também no aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

No jogo de hoje, Diego Pombo Lopez é o árbitro, enquanto Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira são os assistentes e Joanilson Scarcella de Lima e Anderson Moreira de Farias o quarto e quinto árbitro respectivamente.

Com VAR na partida, Gilberto Rodrigues Castro Junior é o responsável.

+ Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

Escalação de Ceará x CRB

O elenco do Ceará terminou a primeira fase da Copa do Nordeste em primeiro lugar no grupo B, totalizando 18 pontos. Contabilizando cinco vitórias e três vitórias, o elenco de Fortaleza ainda não perdeu e, por isso, vê a partida desta quinta-feira como a possibilidade de continuar o seu legado em busca da classificação até a próxima fase.

Provável Ceará: João Ricardo, Messias, Nino Paraíba, Lucas Ribeiro, Bruno Pacheco, Richardson, Rodrigo Lindoso, Lima, Mendoza, Vina e Cleber

Enquanto isso, o CRB garantiu-se nas quartas de final ao finalizar a primeira fase em quarto lugar no grupo B, contabilizando quatro vitórias, dois empates e outras duas derrotas. Por isso, o elenco promete colocar em campo nesta quinta-feira os melhores jogadores do plantel para complicar a vida do seu rival.

Provável CRB: Diogo Silva, Gum, Diego Ivo, Reginaldo, Wellington, Yago, Raul Prata, Diego Torres, Bryan, Richard e Marcinho

Ceará x CRB último jogo

O último encontro entre os times do Ceará e CRB aconteceu no dia 22 de julho de 2020, pela fase de grupos na Copa do Nordeste pela temporada.

Sob o resultado de 2 x 1, o time do Ceará venceu com gols de Vinícius Goes e Bérgson, enquanto João Carlos descontou.

Confira a seguir no vídeo como foi o último jogo entre os dois times.