Onde assistir jogo do Chelsea hoje x Udinese e horário (29/7)

Em amistoso internacional, Udinese e Chelsea se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília) nesta sexta-feira, 29 de julho, no Estádio Friuli, em Udine. Válido pela pré-temporada no futebol europeu, onde assistir jogo do Chelsea hoje? Partida possui transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir jogo do Chelsea hoje ao vivo?

O jogo do Chelsea será transmitido na ESPN às 16h (Horário de Brasília). O serviço de streaming Star + retransmite através da sua plataforma ao vivo e em tempo real o futebol.

O canal da ESPN tarnsmite a partida nesta sexta para todos os estados do país. Entretanto, só está disponível na programação de operadoras de TV por assinatura.

Para torcedores que não possuem a TV paga, a opção de onde assistir jogo do Chelsea hoje é no Star +, disponível através da plataforma para celular, tablet, computador e na smart TV.

Desde o início do mês de julho, o Chelsea realiza a sua pré-temporada focando em manter os jogadores do seu plantel em forma e principalmente observar os melhores formatos de escalações.

Tuchel continua no comando da equipe, utilizando todos os atletas tanto titulares como reservas, para adaptar-se ao melhor estilo de jogo quando a nova temporada começar.

O Chelsea já enfrentou o Club América, onde venceu por 2 a 1 durante a sua jornada pelos Estados Unidos. Depois, foi derrotado pelo Charlotte FC nos pênaltis e, por fim, encerrando a trajetória no país norte-americano, perdeu para o Arsenal por 4 a 0 na Florida Cup.

Agora, tem pela frente a Udinese antes do início do Campeonato Inglês.

Nova temporada do Campeonato Inglês

A temporada 2022/23 do Campeonato Inglês, ou Premier League, vai começar na sexta-feira, 5 de agosto.

A primeira partida da temporada é Arsenal contra Crystal Palace. Já o Chelsea vai visitar o Everton no sábado, dia 6, a partir das 13h30 (horário de Brasília). A programação e a transmissão ainda não estão definidas por completo, enquanto o torcedor aguarda ansiosamente.

São 38 rodadas na primeira divisão do Campeonato Inglês.

