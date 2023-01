Onde assistir Fulham x jogo do Chelsea hoje e horário - 12/01/2023

Em partida atrasada da sétima rodada do Campeonato Inglês, o Fulham recebe o Chelsea nesta quinta-feira, no Estádio Craven Cottage, em confronto importante para ambos os lados. Com início às 17h (horário de Brasília), o jogo do Chelsea hoje tem transmissão ao vivo na TV fechada e streaming.

Leia também: Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Onde assistir jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje vai passar na ESPN e STAR+ às 17h (Horário de Brasília).

Disponível em todos os estados do Brasil, o canal ESPN é quem detém os direitos de transmissão do Campeonato Inglês na temporada. A emissora é a única que pode transmitir os duelos rodada por rodada.

O canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas quem tem o canal na programação pode assistir.

Quem não tem a assinatura da TV paga pode encontrar o jogo no Star +, plataforma de streaming. Lembre-se que é necessário ser usuário da plataforma para acompanhar. Quem já é membro pode acessar no site ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Para se tornar membro da plataforma é só acessar o site site (www.starplus.com) ou aplicativo e encontrar o melhor pacote.

Fulham x Chelsea

O Fulham vem de vitória em cima do Hull City no meio da semana pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O elenco joga em casa nesta quinta-feira na busca pelos três pontos no Campeonato Inglês. Na tabela de classificação está em sétimo lugar com 28 pontos, conquistados em oito vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Escalação do Fulham: Leno; Robinson, Ream, Diop, Tete; Willian, Reed, Palhinha, Pereira; Cordova-Reid; Vinícius.

Do outro lado, o Chelsea vem de derrota para o Manchester City também na Copa da Inglaterra, eliminado precocemente da competição. O desempenho do clube também não é exemplar no Campeonato Inglês, em décimo lugar com 25 pontos, somando sete vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Escalação do Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Kovacic, Zakaria, Jorginho; Havertz, Zyiech e Mount.

Quem vai apitar o jogo do Campeonato Inglês

O árbitro do jogo do Chelsea e Fulham hoje vai ser David Coote.

Os assistentes da partida vão ser Lee Betts e Nick Hopton, enquanto o quarto árbitro será Stuart Attwell.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável será John Brooks enquanto Natalie Aspinall será a assistente.

Próxima rodada

O jogo do Chelsea hoje contra o Fulham é válido pela sétima rodada. Porém, o Campeonato Inglês estará de volta no fim de semana com a vigésima rodada.

Confira os embates e os horários de cada um deles.

SEXTA-FEIRA, 13/01:

Aston Villa x Leeds - 17h

SÁBADO, 14/01:

Manchester United x Manchester City - 09h30

Wolves x West Ham - 12h

Nottingham Forest x Leicester - 12h

Brighton x Liverpool - 12h

Everton x Southampton - 12h

Brentford x Bournemouth - 14h30

DOMINGO, 15/01:

Chelsea x Crystal Palace - 11h

Newcastle x Fulham - 11h

Tottenham x Arsenal - 13h30

Você também vai gostar de ler:

Relembre quem era o dono do Chelsea

Tabela do Corinthians na Copinha 2023: classificação atualizada