Onde assistir jogo do Chelsea x City: horário do inglês hoje – 18/8

A temporada 2024-5 da Premier League começou e o primeiro final de semana da competição tem o esperado jogo Chelsea x Manchester City hoje, dia 18 de agosto. O Chelsea pode ter um novo técnico em Enzo Maresca , mas eles têm muito trabalho pela frente se quiserem vencer o atual campeão Manchester City.

Como assistir ao jogo Chelsea x Manchester City

O jogo Chelsea x Manchester City será disputado no domingo, 18 de agosto de 2024, às 12h30 (horário de Brasília). A partida será transmitida pela ESPN e Disney+. Os times se enfrentam no Stamford Bridge.

Escalação prevista do Man City (4-1-4-1 da direita para a esquerda): Ederson (GK) — Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol — Kovacic — Savinho, Bernardo, De Bruyne, Doku — Haaland.

Chelsea previu XI (4-2-3-1, da direita para a esquerda): Sanchez (GK) – Gusto, Badiashile, Colwill, Cucurella – Fernandez, Caicedo – Neto, Palmer, Mudryk – Jackson.

Datas da temporada 2024-5 da Premier League

A temporada 2024-5 da Premier League começou na sexta-feira, 16 de agosto de 2024, e termina no domingo, 25 de maio de 2025. Serão 33 fins de semana de partidas, quatro rodadas no meio da semana e uma semana de jogos no feriado bancário. Não haverá recurso de véspera de Natal nesta temporada, nem haverá uma pausa prolongada no meio da temporada. Em vez disso, haverá uma pausa de verão mais longa para os jogadores.

- 10 de agosto de 2024: O Community Shield acontece

- 16 de agosto de 2024: A temporada começa, com o Manchester United recebendo o Fulham em Old Trafford

- 30 de agosto de 2024: Fecha a janela de transferências de verão

- 26 de dezembro de 2024: Boxing Day

- 16 de março de 2025: A final da Copa Carabao acontece

- 26 de abril de 2025: As semifinais acontecem

- 17 de maio de 2025: A final da FA Cup e o domingo do campeonato acontecem, com todos os 10 jogos simultaneamente

- 21 de maio de 2025: A final da Liga Europa acontece em Bilbao

- 25 de maio de 2025: A rodada final da temporada acontece

