Onde assistir jogo do Chile x Argentina hoje e horário ao vivo – 27/01

Equipes disputam a classificação de maneira direta até a Copa do Mundo de 2022 no Catar

Já classificada para a Copa do Catar, a Argentina enfrenta o Chile nesta quinta-feira, 27/01, a partir das 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Calama pela 15ª rodada. O jogo do Chile e Argentina hoje tem transmissão ao vivo então saiba onde assistir.

Que horas e onde assistir jogo do Chile x Argentina hoje

O jogo de hoje vai passar no SporTV ao vivo com cobertura completa na TV paga, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Premiere, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou no site.

Horário: 21h15 (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) por assinatura

Escalações de Chile e Argentina

Vidal segue suspenso e por isso desfalca o Chile.

Para a Argentina, Lionel Messi ficou fora do jogo de hoje já que ainda se recupera de Covid-19, desfalcando até mesmo a Argentina. Romero também é desfalque.

Escalação do jogo do Chile: Bravo; Paulo Díaz, Medel, Maripán, Mena; Aránguiz, Pulgar, Núñez; Alexis Sánchez, Brereton, Vargas.

Escalação do jogo do Argentina: Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Dybala, Lautaro Martínez, Di María.

Como estão as equipes na temporada?

Ocupando a 6ª posição com 16 pontos, a seleção do Chile venceu na temporada das Eliminatórias quatro partidas, empatou outras quatro e perdeu seis ao todo. Por isso, espera contabilizar mais uma vitória em seu favor vindo de duas derrotas seguidas na competição. Além disso, ganha mais chances de subir na classificação.

Enquanto isso, a Argentina já está classificada para o Mundial de novembro em 2022 e, por isso, entra em campo nesta quinta-feira somente para cumprir tabela. Em segundo lugar com 29 pontos, tem oito vitórias, cinco empates e também nenhuma derrota ao seu lado.

Relembre o último jogo entre Chile x Argentina.

