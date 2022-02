Onde assistir jogo do Internacional x Novo Hamburgo hoje ao vivo – 09/02

Com as duas equipes brigando no meio da tabela do Campeonato Gaúcho, o duelo entre Internacional e Novo Hamburgo promete bom futebol nesta quarta-feira, 09/02, com a bola rolando no Estádio José Pinheiro Borda às 21h30 (Horário de Brasília), pela quinta rodada. Confira onde assistir o jogo do Internacional hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Internacional hoje ao vivo

É possível assistir o jogo do Internacional e Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho pelo Premiere (pay-per-view), disponível por assinatura para todos os estados do Brasil a partir das nove e meia da noite.

Para contratar os serviços do Premiere é necessário entrar com contato com as operadoras que disponibilizam o conteúdo da plataforma ou, então, através do site (www.premiere.globo.com), com os preços entre R$49,90 até R$89,90.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Pinheiro Borda

TV: Premiere

Online: Premiere

Internacional e Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho

Internacional – Daniel; Gabriel Mercado, Bruno Méndez, Cuesta, Moisés; Liziero, Edenilson, Taison, Boschilia; David, Wesley

O elenco do Inter tropeçou na última rodada ao ser derrotado pelo Ypiranga. Agora, tem pela frente um grande oponente onde precisa se encontrar em campo, retomar o bom desempenho e, dessa maneira, garantir os três pontos para continuar lutando pelo topo da tabela. Por fim, está em quarto lugar com 7 pontos.

Novo Hamburgo – Lucas; Léo, Micael, Islan, Higor; Kaio Cesar, Felipe Guedes, Bustamante; Michel Renner, Alemão, Jeffinho

Do outro lado, o Novo Hamburgo coleciona 6 pontos enquanto aparece em sexto lugar no Campeonato Gaúcho pela temporada. No fim de semana passado, o time ficou no empate diante do São Luiz jogando em casa e, por isso, precisa dar o seu melhor nos gramados para levar para casa os três pontos.

Relembre o último jogo do Internacional x Novo Hamburgo.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.