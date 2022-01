Onde assistir jogo do Internacional x Portuguesa na Copinha – 15/01

Em confronto válido pela terceira fase, quem vencer está classificado para as oitavas

O Internacional enfrenta a Portuguesa neste sábado, 15/01, com a bola rolando a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, pela terceira fase da Copinha 2022. O jogo do Internacional hoje na Copinha terá transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Internacional x Portuguesa?

A partida começa às 15h deste sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro de 2022, no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, cidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo.

Onde assistir ao jogo do Internacional ao vivo na Copinha 2022?

O SporTV vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 15h, disponível em todos os serviços de televisão por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Notícias e escalações de Internacional e Portuguesa:

Depois de vencer os três jogos na fase de grupos, o Internacional terminou em primeiro lugar no grupo 25 da Copinha na temporada. Depois, na segunda fase, passou pelo Flamengo de São Paulo por 3 a 0 e, agora, neste sábado, busca mais uma vitória para seguir vivo na busca pelo bi este ano.

Enquanto isso, a Portuguesa se mantém firme ao demonstrar uma bela campanha em campo. Mesmo ao acabar em segundo lugar no grupo 25 da Copinha, venceu uma partida, empatou outra e perdeu também. Pela segunda fase, entretanto, se garantiu contra o Avaí por 2 a 1.

Nenhuma das equipes tem desfalques, o que possibilita aos dois colocarem os melhores atletas em campo.

Provável escalação do Internacional: Lucas Flores; Guilherme Varjão, João Pedro, João Felix, Lucas Ryan; Bizescki, Matteo, Jonathan; Allison, Estevão, Lucca

Provável escalação do Portuguesa: Luz Vitor; Gustavo Talles, Marcão, Walison; Hudson, Carlos Henrique, Robert, Gabriel Ramos; Luãn, Yan, Allan

