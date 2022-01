Onde assistir jogo do Linares x Barcelona hoje: canal e horário – 05/01

Em partida válida pela segunda rodada da Copa do Rei, as equipes de Linares e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, 05/01, com a bola rolando às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio de Linarejos. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir o jogo do Barcelona hoje.

Onde assistir ao jogo do Linares x Barcelona hoje: O serviço de streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa do Rei ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Linarejos, cidade de Linares, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Disputando a terceira divisão do Campeonato Espanhol, o time do Linares Deportivo aparece em 14ª posição na classificação geral da tabela com 22 pontos, isto é, venceu até o momento seis partidas, empatou quatro e perdeu outras sete na temporada. Agora, espera contabilizar a vitória nesta quarta para continuar com o bom desempenho nos campos.

Enquanto isso, o Barcelona continua a subir na classificação do Campeonato Espanhol ao aparecer em quinto lugar com 31 pontos. Ao todo, são oito vitórias, sete empates e quatro derrotas ao longo da temporada. Hoje, espera conquistar o resultado positivo em seu favor para seguir na busca pelo título da competição.

Escalações de Linares e Barcelona:

Os anfitriões não tem novas baixas para o confronto de hoje.

Do outro lado, Xavi não poderá contar com Pedri e Fernan Torres, já que testaram positivo para Covid-19, enquanto Braithwaite, Sergi Roberto, Ansu Fati e Memphis Depay estão lesionados.

Linares: Brimah; Perejón Cera, Lara Jiménez, Gómez, Barbosa León; Carnicer, Expósito, Ruiz, Barragán; Etxaniz, Hugo Díaz

Barcelona: Ter Stegen; Araújo, García, Pique, Mingueza; González, De Jong, Puig; Akhomach, De Jong, Jutgla

