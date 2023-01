Onde assistir jogo do Manchester City hoje ao vivo e horário (11/01/23)

Nesta quarta-feira, o jogo do Manchester City hoje vai ser contra o Southampton, válido pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa na temporada. Com início às 17h (Horário de Brasília), a partida única vai ser no St Mary's Stadium. Confira a seguir onde assistir ao jogo de hoje e todos os detalhes da transmissão.

Onde vai passar jogo do Manchester City hoje ao vivo

O jogo do Manchester City hoje vai passar na ESPN 4 e Star + às 17h (horário de Brasília).

Disponível para todos os estados do Brasil, o torcedor deve sintonizar o canal da ESPN para assistir ao jogo desta quarta-feira na Copa da Liga Inglesa. A emissora é a detentora dos direitos de transmissão.

O torcedor que não tem o canal na sua programação deve entrar em contato com a operadora.

Outra opção é assistir no Star + caso não seja assinante da TV fechada. Aqui, a plataforma está disponível para assinantes através do site (www.starplus.com) ou no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv. Basta acessar a sua conta com email e senha e procurar o jogo de hoje.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida tem início às 16h, horário local.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: St Mary's Stadium.

TV: ESPN 4

LiveStream: Star+

Southampton x Manchester City

Na rodada do fim de semana pela Copa da Inglaterra o Southampton venceu o Crystal Palace para consagrar-se na próxima fase da competição regional. Enquanto isso, no Campeonato Inglês, ocupa a última posição da tabela com apenas 12 pontos, lutando para escapar do rebaixamenot.

Escalação do Southampton: Bazunu; Lyanco, Caleta-Car, Salisu; Walker-Peters, Ward-Prowse, Lavia, Perraud; Edozie, Armstrong e Adams.

Do outro lado, o Manchester City quer a liderança do Campeonato Inglês. Vice-líder com 39 pontos, tem cinco pontos a menos do que o Arsenal, atual primeiro colocado na tabela de classificação. Na rodada do fim de semana o elenco de Pep Guardiola venceu o Chelsea por 4 a 0 na terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Escalação do Manchester City: Ortega; Lewis, Stones, Akanji e Ake; De Bruyne, Phillips e Gundogan; Mahrez, Álvarez e Grealish

Nas últimas 7⃣ em que visitamos o St Mary's Stadium, casa do Southampton, foram 5⃣ vitórias, 1⃣ empate e 1⃣ derrota! Amanhã estaremos lá de novo! 💪 Pra cima, CITY! Vale vaga na semifinal da @Carabao_Cup! 💙 🔷 #MCFCPortugues | https://t.co/JIQNttxQCn pic.twitter.com/hdXl18qN4f — Manchester City (@ManCityPT) January 10, 2023

Quem o Manchester City pode enfrentar na semifinal?

Favorito a vencer o jogo desta quarta-feira, o Manchester City pode encontrar na semifinal da Copa da Liga Inglesa o Manchester United, Newcastle ou o vencedor entre Nottingham Forest e Wolves.

Ainda não dá para saber quem será o grande adversário do elenco na competição. Quem escolhe é o sorteio, realizado pela Federação Inglesa de Futebol assim que a rodada desta quarta-feira terminar.

A data da semifinal ainda não tem data marcada ou até mesmo horário e local. O elenco do Manchester, entretanto, é o grande favorito ao título deste ano ao lado do Manchester United. Existe a possibilidade dos dois se enfrentarem na próxima fase e protagonizarem o clássico.

