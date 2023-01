Próximo jogo do Cruzeiro na Copinha 2023 e quando será a segunda fase

O Cruzeiro confirmou participação na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após vencer os três jogos na fase de grupos. Na fase eliminatória o elenco mineiro vai disputar a partida eliminatória contra o Parauapebas. Saiba quando vai ser o próximo jogo do Cruzeiro, o desempenho do time até aqui e todos os detalhes.

Quando vai ser o próximo jogo do Cruzeiro na Copinha

O Cruzeiro enfrenta o Parauapebas na segunda fase da Copinha na próxima quinta-feira, 12 de janeiro, com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Na fase de grupos, o time azul celeste terminou em primeiro lugar com nove pontos pontos depois de vencer os três jogos diante do Capivariano, Penapolense e Comercial do Mato Grosso do Sul.

Como o Cruzeiro terminou na liderança vai enfrentar o segundo colocado do grupo ao lado (9) durante a segunda fase, como manda o regulamento do torneio. O primeiro colocado de cada grupo disputa o mata-mata contra o segundo colocado.

Por exemplo, se o Cruzeiro tivesse ficado em segundo lugar no grupo, aí ele iria enfrentar o Cuiabá, que terminou em primeiro no grupo 9 da chave ao lado.

A partida está marcada para quinta-feira, 12 de janeiro, com horário a ser definido. A transmissão será no SporTV, além do GloboPlay para assinantes.

Fase de grupos

O Cruzeiro venceu as três partidas da fase de grupos na Copinha. Integrante do grupo 10, o elenco mineiro superou o Comercial de Mato Grosso do Sul, o Capivariano e Penapolense. Com nove pontos, o time fechou a sua participação na primeira fase com 100% de aproveitamento, além de 14 gols marcados durante a competição.

Confira o desempenho do clube rodada por rodada até aqui.

Cruzeiro 5 x 0 Comercial MS - 1ª rodada da Copinha

O Cruzeiro teve uma das melhores estreias da Copinha este ano. Diante do Comercial, o elenco venceu por 5 a 0, sem tomar gols. Os gols foram de Arielson, Henrique, Gui Meira, Denilson e Ruan Índio.

Na segunda rodada da fase de grupos, o Cruzeiro aplicou a goleada de 6 a 1 em cima do Capivariano, jogando em Penápolis na competição. Os gols foram de Arielson, dois, Rhuan Gabriel, Denilson, dois gols, e Jhosefer.

Penapolense 0 x 3 Cruzeiro - 3ª rodada da Copinha

Praticamente classificado, o Cruzeiro venceu o Penapolense na terceira e última rodada da fase de grupos. Os gols foram de Henrique, Jhosefer e Arielson. Com o resultado, a Raposa garantiu o primeiro lugar do seu grupo.

Quantos títulos da Copinha tem o Cabuloso?

O Cruzeiro tem apenas 1 título da Copinha, conquistado ano de 2007.

A primeira vez que o time mineiro conseguiu alcançar uma melhor posição foi 1976, quando alcançou a semifinal, garantindo apenas as menores posições.

Em 1996, o Cruzeiro chegou pela primeira vez na final da Copinha. Diante do América MG foi derrotado por 2 a 1, ficando com o vice-campeonato. Em 1998 o cenário se repetiu ao ficar com o terceiro lugar apenas. No ano de 2022 novamente a Raposa chegou até a final, mas perdeu para a Portuguesa.

Foi em 2007 que finalmente o elenco conseguiu levantar o caneco. Contra o São Paulo a partida seguiu empatada por 1 a 1, mas nos pênaltis venceu por 6 a 5.

Por fim, em 2016, ficou novamente na semifinal ao lado do América Mineiro.

