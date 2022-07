Onde assistir jogo do Manchester United hoje (31/07/22)

O torcedor que busca onde assistir jogo do Manchester United hoje, 31 de julho, tem de sintonizar o MUTV no site oficial do clube, a partir das 12h (horário de Brasília). A equipe inglesa enfrenta o Rayo Vallecano em amistoso na pré-temporada, no Old Trafford, em Manchester. Confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United hoje terá transmissão do MUTV, streaming do clube, a partir das 12h (horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, o serviço de streaming do clube, chamado de MUTV, disponibiliza a transmissão da partida ao vivo neste domingo, com todos os lances e imagens do amistoso ao vivo. Basta sintonizar o site (www.manutd.com), procurar por MUTV na barra em vermelho, clicar em “Watch Now” e fazer o cadastro.

Outra maneira de acompanhar a partida é através do perfil do Manchester United pelo Twitter, mas sem imagens.

Horário : 12h (horário de Brasília)

: 12h (horário de Brasília) Local : Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra Onde assistir jogo do Manchester United hoje: United App, MUTV e ManUtd.com

Manchester United e Rayo Vallecano na pré-temporada

Após o duelo contra o Atlético de Madrid ontem, o Manchester United encerra a sua agenda de amistosos na pré-temporada do futebol europeu. O clube inglês já enfrentou Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace e o Aston Villa, com três vitórias, um empate e uma derrota. No jogo deste domingo, o elenco pode ser diferente já que grande parte dos atletas principais jogaram ontem.

Enquanto isso, o Rayo entra novamente em campo neste domingo após cumprir a agenda de amistoso contra o Freiburg, Sheffield Wednesday, Birmingham e o Leganés, com duas vitórias, um empate e uma derrota na pré-temporada de jogos. Antes de entrar em campo oficialmente pelo Campeonato Espanhol, tem a partida para encerrar o mês de julho.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, confirmou que Cristiano Ronaldo fará parte do elenco para o último amistoso da pré-temporada contra o Rayo Vallenoca.

O português ficou fora da jornada no mês de julho onde, segundo o Manchester United, foi dispensado por motivos familiares. No entanto, a mídia na Europa informou que o camisa 7 do clube inglês chegou a procurar outros clubes para jogar já que o Manchester United não vai disputar a Champions este ano.

O jogador desmentiu as informações, e garantiu que continua no elenco inglês por mais um ano. O português, inclusive, está treinando normalmente com os jogadores do United, como é possível ver nas redes sociais.

Os jogadores relacionados não foram divulgados, mas tudo indica que alguns dos titulares podem ser poupados, já que entraram em campo ontem contra o Atlético de Madrid.

