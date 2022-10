Onde assistir jogo do Milan hoje ao vivo no Campeonato Italiano - 30/10

Onde assistir jogo do Milan hoje ao vivo no Campeonato Italiano – 30/10

Neste domingo, o Torino recebe o Milan às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, na Itália. O jogo do Milan hoje vai ser pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano, com transmissão ao vivo em todo o país.

Onde assistir jogo do Milan hoje ao vivo

O jogo do Milan hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 16h45 (Horário de Brasília).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar a ESPN para assistir as emoções do Milan na rodada do Campeonato Italiano.

Não é assinante da TV fechada? Você pode acompanhar no Star +, plataforma de streaming pelo celular, tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Turim, na Itália

TV: ESPN

Online: Star +

Informações de Torino e Milan hoje

Com apenas 14 pontos conquistados, o Torino ocupa a décima posição do Campeonato Italiano. O elenco de Turim contabiliza até aqui quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas dentro e fora de casa. Se vencer neste domingo poderá subir apenas uma posição, sem grandes mudanças.

Do outro lado, o Milan ainda não está classificado para a Champions League. Já pelo Campeonato Italiano, o atual campeão está em terceiro lugar com 26 pontos, conquistados em oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota na temporada. Pula para a segunda posição se garantir os três pontos neste domingo.

Escalações

Provável escalação do Torino: Milinkovic-Savic; Rodríguez, Schuurs, Djidji; Lukic, Ricci, Vojvoda, Lazaro; Miranchuk, Vlasic e Pellegri.

Provável escalação do Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Pobega, Sandro Tonali, Díaz, Messias; Rafa Leão e Origi.

Último jogo de Torino x Milan

A última vez que Torino e Milan se enfrentaram foi em 10 de abril de 2022, na temporada passada. Pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a disputa aconteceu no Estádio Olímpico de Turim, na Itália.

O resultado, entretanto, não agradou os torcedores, que terminaram apenas em 0 a 0 para ambos os lados. Com isso, garantiram somente um ponto. Ao fim da temporada, o Milan levantou o caneco de campeão.

Torino-Milan: últimos jogos

Torino 0 x 0 Milan

Milan 1 x 0 Torino

Torino 0 x 7 Milan

Confira no vídeo como foi a última disputa entre os times.

